Finský kouč měl slzy dojetí. Pak naznačil, že skončí trenérskou kariéru

S českým florbalovým týmem vybojoval bronz. Bylo na něm vidět, jak je dojatý. Finský kouč Petri Kettunen měl hned po utkání červené oči, když potom promlouval s novináři, po tvářích mu tekly slzy. Během večera pak na svém profilu na Facebooku naznačil, že je to konec jeho trenérské kariéry. „Tohle je konec jedné neuvěřitelné cesty. Po 35 letech v téhle nádherné hře,“ napsal trenér na sociální síti. Což by znamenalo i konec jeho působení u reprezentace, kde mu stejně skončila smlouva…

Národní tým vedl přes čtyři roky. Bylo to pro něj druhé mistrovství světa s českým výběrem. V Praze v roce 2018 to pro něj dopadlo chmurně. Český tým skončil čtvrtý, herně neoslnil, navíc někteří hráči v čele s kapitánem Matějem Jendrišákem po šampionátu oznámili, že pod ním končí…

Tentokrát v Helsinkách mistrovství zakončil bronzem. Možná i proto ho přepadlo dojetí, protože věděl, že tím je jeho trenérská mise uzavřená...

Byl to skutečně jeho poslední zápas? To, co oznámil na Facebooku, o tom svědčí. Představitelé Českého florbalu to zatím oficiálně komentovat nechtěli.

Přitom bezprostředně po utkání v rozhovorech o konci nemluvil. „Je to pro nás obrovská satisfakce po prohře s Finy v semifinále. Pro mě je to zároveň hodně emotivní chvíle. Je to krásné. Okolnosti, za kterých jsme po včerejší porážce nastupovali do zápasu, byly velmi náročné. Hráči mají u mě obrovský respekt za to, jak hráli a jak se za stavu 1:3 dokázali vrátit do zápasu a rozhodnout v prodloužení. Klobouk dolů. Měli jsme tady vynikající tým,“ vykládal Kettunen.

Potom 51letý kouč naznačil na svých sociálních sítích, že ve velkém florbalu končí. Poděkoval rodině a manželce za podporu. Zmínil nádherné vzpomínky, které ve florbalu zažil.



O konci nemluvil ani při šampionátu, kdy během velkého rozhovoru prohlásil, že neví, co bude. „Hlavní je, abychom se všichni mohli po mistrovství podívat do zrcadla, že jsme tomu dali maximum," řekl Kettunen, který získal zlato s finskou reprezentací v roce 2016 jako hlavní kouč, o šest let dříve působil u titulu v roli asistenta.

Kdo se stane jeho nástupcem u českého týmu? To se zatím intenzivně řeší. Představitelé Českého florbalu to nechtějí komentovat s tím, že o budoucnosti se bude mluvit až v úterý při jednání výkonného výboru. Teď si ještě chtějí užít bronzové radosti.