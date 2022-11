Gólman Bauer složil i Sochu Svobody, u lega relaxuje. V mládí obdivoval Haška

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Víte o něm, že je to jednička florbalové reprezentace. Věrný slávistický fanoušek, který chodí na tribunu Sever. Syn televizního komentátora Radka Bauera, jenž provází většinu závodů rychlobruslařské ikony Martiny Sáblíkové. Ale co možná nevíte – gólman Lukáš Bauer je i vášnivý stavitel lega. „Vzniklo to už v dětství. Jsem celkově velmi hravý člověk,“ tvrdí brankář, jehož um je pro reprezentaci klíčový. Také on sní o tom, že jednou vychytá světové zlato…

Pokud ho sledujete v brance, řeknete si: Ten postřeh! A ty šikovné ruce!

Když se zdá, že míček už letí do brány, reflexivně vymrští prsty a čapne ho. Šikovné ruce má nejenom na florbal, ale i na stavění lega. Právě tohle je pro něj ideální způsob, jak se odreagovat, přijít na jiné myšlenky.

Kdo ho chce potěšit nějakým dárkem, dobře ví, že když mu pořídí lego, udělá mu velkou radost. To je jistota. „Občas si ho pořídím i sám. Je to pro mě relax. I když pro prsty až tolik ne,“ usmívá se Bauer, jenž chytá na třetím šampionátu. Jinak je oporou Mladé Boleslavi, slavil s ní už tři ligové tituly.

A právě i lego na nich má podíl. Před posledními dvěma superfinále si ho stavěl, a pak vychytal zlato. „Je to už taková tradice,“ popisuje 31letý gólman. V poslední době se vyžívá přitom, když skládá slavné stavby.

„Mám doma Bílý dům, něco z Londýna, z Paříže, Sochu Svobody z New Yorku,“ vybavuje si. Když si k tomu sedne, nezvedne se, dokud to nepostaví. U lega stráví klidně osm hodin. Jednou se byl podívat i v Legolandu v Německu, byl to pro něj skvělý zážitek.

Narodil se v roce 1991, už od mládí sledoval všechno okolo gólmanů. Pamatuje si legendární hokejové Nagano, kde zazářil Dominik Hašek. Tehdy ho to uchvátilo. Vystřihoval si z časopisů i obrázky jiných gólmanů.

„Dá se říct, že i moje florbalová kariéra byla předurčená k tomu, abych byl brankář,“ pousměje se Bauer, který už za národní tým odchytal 64 utkání.

V bráně působí velmi klidně. Ale když jde fandit svojí oblíbené Slavii, dokáže se vybouřit. Chodí na tribunu Sever.

„Tam vypustím emoce. V normálním životě ale nejsem velký bouřlivák,“ říká brankář, jenž tvoří dvojici s Martinem Benešem. Kovaným sparťanem!

„Je to trošku paradoxní, co?“ směje se. Ovšem je to fungující spojení. Veterán Beneš pokorně přijímá roli dvojky, svému kamarádovi vytváří ideální zázemí, podporuje ho. „Hrozně moc mi pomáhá, jaký máme spolu vztah. Nebereme, že jsme rivalové, ale jsme kamarádi, vyhovíme si,“ tvrdí o Benešovi.

36letý brankář dlouhé roky působí ve Spartě jako neotřesitelná jednička, ale v reprezentaci respektuje jinou roli. Jejich přátelství je pevné, každou akci jsou spolu na pokoji, stýkají se i během sezony.

„Můžu říct, že to není až tak běžný. O to víc si toho vážím,“ dodává Bauer.

Teď se maximálně soustředí na to, aby pomohl reprezentaci na šampionátu ve Švýcarsku vybojovat medaili. Pochopitelně také on sní o zlatu, i když nahlas o tom až tolik nemluví. „Mluvit o tom v tuhle chvíli, to by bylo nepokorný. Je to každopádně sen, který bychom všichni chtěli jednou zažít,“ hlásí brankář, jenž si pochvaluje pořádky v národním týmu pod novým koučem Jaroslavem Berkou.

Hlavně podporu od širokého realizačního týmu. „Máme veškerý servis, je to zase o něco profesionálnější než dřív. Musíme si toho vážit a nebrat to jako samozřejmost,“ tvrdí florbalový brankář.

Národní tým čeká v pátek čtvrtfinále, o víkendu případné zápasy o medaile.

Bauer i Beneš do bojů vyrážejí v nových maskách s reprezentačními i osobními motivy. Přinesou štěstí?