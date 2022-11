Je tu derby! Češi jasným favoritem, ale pozor, Slováci naposledy uspěli

Čeští florbalisté se o postup do bojů o medaile utkají se Slovenskem • Český florbal

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | V hokeji i ve fotbalu jsou to tradiční derby, která vždycky budí emoce. Teď je střet někdejších federálních rivalů na řadě ve florbalu. Česko versus Slovensko ve čtvrtfinále! Boj o postup do zápasů o medaile se hraje v pátek od 15 hodin. Na rozdíl od dvou nejpopulárnějších sportů jsou na palubovce s míčkem jednoznační favorité Češi. Ale pozor, v květnu se Slováky při kvalifikaci na MS poprvé v historii prohráli. „Musíme předvést výrazně lepší výkon,“ tvrdí kouč Jaroslav Berka.

Než se Češi v Itálii se Slováky utkali, vzájemná bilance byla jednoznačná. Deset zápasů, deset výher při celkovém skóre 87:19.

Ovšem pak přišel tvrdý dopad. Favorit prohrál 4:5 a zaznamenal první porážku v historii vzájemných soubojů. Kulisy ale byly o dost jiné. V kvalifikaci se hrálo třikrát patnáct minut, navíc už tehdy o nic nešlo.

„Budeme se snažit hrozit z brejků, pokud nám nějaké Češi dovolí. Takže povedeme zápas logicky tímto způsobem z obrany do brejků a při postupném útoku se budeme snažit v české obraně najít nějaké mezery, které se nám podařily najít v Itálii,“ tvrdí Radomír Mrázek, český trenér na slovenské střídačce.

„Kvalita utkání a prostředí má ale úplně jiný level než tam. Zápasy z pozice favoritů z top čtyřky mají o dva tři levely vyšší úroveň,“ naznačuje Mrázek, jenž dlouho vedl Vítkovice, že český výběr je jednoznačným favoritem. „Nepředpokládám, že by Češi předvedli výkon na nižší úrovni,“ dodal kouč.

I tak si ale soupeř věří. „To, že jsme je porazili, může hrát roli v tom, že v hlavě si můžeme říct ano, máme na to, můžeme vyhrát. Zase si ale řekněme, že to byl úplně jiný formát, bylo tam jiné složení týmu, tady jsou o hodně zkušenější hráči,“ tvrdí Michal Pažák, obránce slovenského výběru, který působí ve Vítkovicích.

Berkův výběr má nejvyšší ambice, chce zaútočit na medaile. Hráči tajně sní o zlatu. Takže slovenská překážka by pro ně neměla být až tak složitá. I tak k tomu Češi přistupují zodpovědně.

„Jedná se o čtvrtfinále mistrovství světa, motivaci uspět máme samozřejmě nejvyšší. Prohra v Celanu je pro nás varování a uvědomujeme si, že abychom uspěli, musíme předvést výrazně lepší výkon než na kvalifikaci,“ reaguje hlavní kouč Berka, jenž se s Mrázkem pochopitelně velmi dobře zná.

„Ale není to nic zvláštního. Znám i spoustu jiných trenérů a také to do průběhu zápasu nebo přípravy nevstupuje,“ hlásí Berka.

V součtu i s náhradníky mají Slováci v sestavě čtrnáct hráčů, kteří působí v české Superlize. Dobře ji mají zmapovanou rovněž oba trenéři. Takže i proto bude mít zápas náboj.

„Proti nám budou hrát někteří kluci, které jsem ještě trénoval, je tam Pavel Brus na střídačce, je to fajn. Z tohoto pohledu se strašně těším,“ říká trenér Mrázek. „Doufám, že zápas proběhne z velké části fér. Ale přál bych si, aby třeba posledních pět minut nebylo zápasově úplně fér,“ dodal.

Jak to myslel?

„Z toho pohledu, že dostaneme Čechy pod tlak. A tím pádem bychom je mohli donutit k tomu, aby se třeba Pepa Rýpar projevil tím, že by nám dal nějakou přesilovku, při které bychom mohli rozhodnout,“ naznačuje kouč slovenského výběru, že by se Češi mohli nechat rozhodit.

Pokud tým kolem kapitána Ondřeje Němečka uspěje, v sobotu ho budou čekat v semifinále nejspíš nažhavení domácí Švýcaři.

A v neděli buď finále, nebo zápas o bronz. Nejdřív ale musí zvládnout federální derby.