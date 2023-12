Na Finky! Eliminovat dvojčata nejde. Krupnová: Snad dají jen dva góly

Byla to demolice. Ale když potom přišla rekordmanka mezi novináře, musela sama uznat. „Dánky nebyly nejtěžší soupeř, asi to nebyla úplně zkouška pro nás. My se musíme pečlivě připravit na to, že v sobotu to bude jiný kafe,“ vykládala Krupnová.

Jak vás těší, že jste zaznamenala hattrick?

„Týmová výhra je nejdůležitější, ale jsem ráda, že se mi povedlo dát nějaký góly i asistence.“

Je to vůbec váš první třígólový zápas na mistrovství světa…

„Vůbec jsem o tom nevěděla, body úplně nesleduju, je to pro mě novinka. Kdybych dala hattrick v semifinále, těšilo by mě to víc. Nějaké góly jsem potřebovala, abych trochu měla lehkost i gólové sebevědomí na další den. Takže fajn.“

Díky výhře se ženský florbalový tým nominoval na Světové hry v roce 2025 v Číně. Jak vás tohle těší?

„Je to super. Ale asi to byl jeden z nižších cílů. My míříme ještě výš tady.“

Čekají vás Finky, velmi neoblíbený soupeř Jak na něj?

„Bilance je negativní. Otázka je, co uděláme jinak než dřív. Finky se spíš chystají na Švédky, nás si myslí, že přejedou vždycky. My do toho jdeme s tím, že se s námi moc nepočítá, ale věřím, že je dokážeme překvapit. Takticky určitě už na tom trenéři pracují.“

Dá se vůbec eliminovat jejich elitní lajna, v níž vládnou dvojčata Veera a Oona Kauppiovi? Nebo musíte počítat, že i tak vám nějaké góly dají?

„Obojí. Určitě se dá eliminovat. Ale to znamená, že dají gólů málo. Já tady samozřejmě nemůžu odhalit náš herní plán, varianty tam jsou. Vím o třech, protože trenéři se na to, jak vyzrát na Finky, připravují skoro dva roky. Je to nekonečná otázka, nejenom pro nás, ale i pro Švédky nebo Švýcarky. Jak zastavit tuhle lajnu… Varianty tam jsou, ale nemůžu je odhalit. Je potřeba je eliminovat, což znamená, že dají nízký počet gólů, řeknu třeba dva.“

Že by nedaly žádný, je v dnešním rozložení sil sci-fi…

„Přesně tak. To si myslím, že by neměl být cíl, aby nám nedaly ani jeden gól. Kvalitu mají. A vždycky nějaký odraz se může stát. Dát si cíl, že nedostaneme žádný, a pak padne jeden, už je to cíl nesplněný… Proto si myslím, že dva góly by byly celkem přijatelný a fajn. Protože věřím, že ostatní lajny můžeme přehrát a tam být v plusu větším.“

Jaké to je, že turnaj teď teprve pro vás vlastně začíná až teď?

„Měli jsme různý koučink na soustředěních. A řešili jsme celou cestu až na mistrovství. Všichni se na to připravujeme, očekávali jsme, že to budou v semifinále Finky, takže diskusí a plánování ohledně taktiky bylo hodně i dřív. Debatovali jsme, jaké jsou varianty. Udělat něco jinak než dřív, aby se jejich lajna redukovala, a my jsme zápas vyhráli.“

Je těžké si po sérii čtvrtých míst správně nastavit hlavu? Jste na to nachystaní?

„Zajímavá otázka… Řeknu ano. Je to o týmovém nastavení, ale to se skládá z těch individuálních. Každá hráčka potřebuje trochu něco jiného. Jde o to, aby si každá z nás věřila víc než Finky. To si musí nastavit každý sám. Ale ano, odvedli jsme nějakou práci, aby to tak bylo.“

Jak se těšíte do hlavní haly, do které se vejde dvanáct tisíc lidí?

„Mám informaci, že tam bude natažený povrch na betonu, což úplně nevítám. Protože to bude hodně tvrdý. Nevadí mi, že míček skáče, ale jde o kroky a brzdy. Určitě bude hala krásná, jenom věřím, že přijde dostatečný počet fanoušků, aby to nebylo úplně prázdný a hluchý…“