MS ve florbalu: Luxus, miliardy, vězení za krádež. Ale i jídlo za 85 korun

Gardens by the Bay. České florbalistky využily volného dne na MS k poznávání místních turistických lákadel... • Martin Flousek / Český florbal

Gardens by the Bay. České florbalistky využily volného dne na MS k poznávání místních turistických lákadel... • Martin Flousek / Český florbal

Gardens by the Bay. České florbalistky využily volného dne na MS k poznávání místních turistických lákadel... • Martin Flousek / Český florbal

Gardens by the Bay. České florbalistky využily volného dne na MS k poznávání místních turistických lákadel... • Martin Flousek / Český florbal

Gardens by the Bay. České florbalistky využily volného dne na MS k poznávání místních turistických lákadel... • Martin Flousek / Český florbal

Když si hledáte veřejně dostupné informace o Singapuru, máte skoro obavy vyrazit.

Kolem vás lítají pojmy jako luxus, jedno z nejdražších měst světa. Místo, kam jezdí skuteční světoví boháči.

Ale když dorazíte, v jedné místních jídelen si naplníte břicho ani ne za českou stovku. A za taxíka, v němž strávíte půl hodiny, dáte 250 korun.

„Singapur má pověst jednoho z nejdražších měst na světě, ale záleží, kde se pohybujete,“ přitakává Michaela Froňková, česká velvyslankyně. „Umí být hodně drahý, ale zároveň velmi dostupný.“

Reportér iSport.cz přímo na místě může potvrdit. Po městě je spousta místních jídelen, v nichž za oběd dáte necelých pět singapurských dolarů, což je v přepočtu 85 korun (dolar je totiž přibližně sedmnáct korun).

Dominanta? Ráj boháčů

Jasně, můžete si dát místní speciality, ale když jim nevěříte, v nabídce je i evropská klasika – řízek nebo kuřecí maso.

K tomu si za dva dolary koupíte limonádu. Ovšem počítejte s tím, že v těchto malých bistrech neberou karty. Nachystejte si hotovost. Ale poznáte opravdový život, obsluhují vás úslužně místní, často ve skromných podmínkách.

Můžete navštívit blízko centra jedno obyčejné bistro, které jako první na světě dostalo michelinskou hvězdu. Takže nemusíte mít po kapsách milion, abyste se v Singapuru najedli.

Platí ale i druhý případ. Přijdete před Marina Bay, luxusní resort s hotelem, na němž je na střeše jeden z nejslavnějších otevřených bazénů na světě, a koukáte s otevřenou pusou na ten přepych… Z dálky to navíc vypadá, že je na střeše loď. Prostě úchvatný pohled.

U toho rozsáhlé zahrady, spousta obchodů s VIP značkami. Právě tady je ráj boháčů, miliardářů z celého světa, kteří se sem výrazně stáhli i během covidové pandemie. Navíc je to jeden z nejvýznamnějších přístavů a světě.

„Jsou tady pochopitelně místa, která jsou hodně drahá, ale vy za svoje peníze dostáváte adekvátní hodnotu,“ říká velvyslankyně Froňková.

A co dalšího máte spojené se Singapurem? Bezpečnost a tvrdé postihy za krádeže. Také tohle platí. Před obchodním centrem je cedule, na níž papírový policista v životní velikosti varuje, že krádež se trestá až sedmiletým vězením!

Zákaz kouření

Stejně jako pokud si zapálíte tam, kde nesmíte. Na veřejných místech jsou vyvěšené cedule, které to jasně zakazují. Pod pokutou až dva tisíce dolarů.

„Cože? Zapálit si někde ve městě? Vůbec ne!“ reaguje pobaveně jedna z místních dobrovolnic, která pracuje v tiskovém středisku, a bavíme se o zvycích. Když ji ukazuju video, na němž místní při hlasité hudbě nesou po městě dřevěnou rakev, a vypadá to jako bujará veselice, tak potvrdí, že jde o pohřeb. Také jedna z tradic.

Na zemi je všude pořádek. Do země není radno dovážet žvýkačky, které tady nejsou vůbec v módě.

Hlavním fenoménem je bezpečnost. I když po ulicích nevidíte desítky korzujících policistů, stejně vás může hřát pocit, že vám nic nehrozí. „Jste v totálním bezpečí. I holka může jít ve dvě ráno po ulici. Malé děti můžete posílat taxíkem a máte jistotu, že se jim nic nestane,“ popisuje místní velvyslankyně Froňková.

Podle ní je běžné i to, že pokud v taxíku zapomenete peněženku, co nevidět vám ji řidič přiveze.

Ano, to je Singapur. Bez přehánění.

„Země má svá pravidla, jak funguje. Když je dodržujete, žije se vám tady dobře,“ říká Froňková. To, co jinde funguje, si Singapur, vzal. A to, co se mu nelíbí, se snaží bohatý městský stát eliminovat. Celkem má 6,5 milionu obyvatel.

Teplé bundy nechte doma, ale rozhodně přibalte deštníky. Zvlášť v tomhle ročním období, kdy jsou lijáky běžné. Vane totiž severovýchodní monzun. Prší velmi často, většinou hodně intenzivně. Takže hned promoknete. A pozor potom na přesun do klimatizovaných prostorů, kde neustále proudí ledový vzduch.

Často hustě prší

Teplota je stálá, mezi pětadvaceti a třiceti stupni. Ovšem když se k tomu připočte téměř devadesátiprocentní vlhkost, je hrozné parno. Jste věčně propocení.

„Ale jinak mám pocit, že tady je pořád stejně. Ať přijedete kdykoliv. Když jsme se bavili s paní velvyslankyní, sama říkala, že někdy vůbec neví, jaké je roční období,“ říká Filip Šuman, viceprezident mezinárodní federace.

Florbalový šampionát je v tomhle městském asijském státě v rámci rozvojového projektu. I když sportovně na tom tady není nejlíp, tak politicky je tenhle sport v Asii velmi silný. „Z organizačního hlediska všechno běží, jak má. Ale propagace vázne,“ připouští ovšem Šuman.

Žádné billboardy nebo poutače. O tom, že se tady koná florbalové mistrovství, se prvně dozvíte až přímo v hale.

Hlediště jsou prořídlá a i zástupci federace jsou zvědaví, kolik lidí vůbec dorazí na víkendové zápasy do hlavní haly (Singapore Indoor Stadium), která pojme až dvanáct tisíc fanoušků. Hrozí, že to bude tristní pohled.

Pokud se sem chystá ještě i někdo z českých fanoušků, určitě si v Singapuru najde dostupný program, který mu nevyluxuje peněženku.

A deštníky s sebou!