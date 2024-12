Zbraně florbalistů pro zlatý Next Step: nejlepší gólmani či obrovský hlad

PŘÍMO Z MALMÖ | S možná nejlepší gólmanskou dvojicí na světě. S hvězdou, která poslední týdny nehrála, aby nechala odpočinout koleno. S realizačním týmem, který nese světové parametry. Se zlatou touhou. V sobotu se vrhnou florbaloví reprezentanti do mistrovství světa, které se ponese ve stylu Next Step. Název dokumentu z dílny PR týmu Českého florbalu mluví za všechno. Další krok je titul… Co všechno národní tým nachystal pro úspěch?

V pátek už absolvovali florbalisté první trénink v Malmö Arena, v níž nastupují místní hokejoví Redhawks. Ti mají v sestavě i české zástupce – gólmana Marka Langhamera, obránce Dominika Badinku, Jakuba Galvase a útočníka Robina Hanzla.

Je to aréna pro víc než dvanáct tisíc lidí. „Vždycky to na mě dýchne, když přijdu do tak velké haly. S fanoušky to bude ještě o level výš,“ hlásí útočník Adam Delong.

I on po tréninku mluvil odhodlaně. „Cítím z týmu obrovský hlad, po neúspěchu z minulého finále. Dva roky jsme tvrdě dřeli,“ hlásí reprezentant. Mužstvo vyzrálo, získalo zkušenosti, ke svému obrazu si ho navíc piplal i progresivní trenér Jaroslav Berka.

Chce ho dostat na světovou úroveň. A společně se snažili během dvou let vyladit všechny možné detaily. Tak, aby všechno klaplo v pravý čas.

Cestu od minulého stříbra k současnému boji za zlatem mapoval dokument Next Step, který kompletně vyrobili lidé z Českého florbalu, kteří mají na starost marketing a komunikaci. Ten odvysílala Česká televize.

I z něj je patrné, jaký kus cesty mužstvo za dva roky ušlo. Je opět vybavené prvotřídním ofenzivním kalibrem. Marek Beneš, člen All Star týmu z minulých dvou šampionátů, se v posledních týdnech soustředil na to, aby se dal maximálně zdravotně do pořádku.

Do sestavy Tatranu Střešovice naskočil až v posledních dvou utkáních. Předtím chronicky opotřebované koleno nechtěl pokoušet. Právě aby byl nachystaný na boj o magické zlato. „Věřím, že jsem na tom dobře. Myslím, že teď kemp ukázal, že to půjde, což je hlavní,“ hlásí Beneš.

Podobnou vůli prokázal i obránce Lukáš Punčochář. Měl zle poraněný kotník, tři měsíce nehrál, ale trenér Berka mu dal čas na rekonvalescenci. Dopředu mu řekl, že s ním počítá, že je pro něj důležitý článek týmu.

„Což mi hrozně moc pomohlo, vážím si toho. Takže jsem nikam nespěchal a dal jsem se do pořádku,“ kvituje důvěru člen stříbrného týmu ze šampionátu před dvěma lety. V roce 2021 získal i světové juniorské zlato.

Fyzičku doplňoval rovněž tím, že běhal na antigravitačním pásmu, aby šetřil kotník. I tohle svědčí o tom, jaká touha je cítit z reprezentace.

Plus se může spolehnout na možná nejlepší brankářskou dvojici na světě. Zkušeného Lukáše Bauera doplnil 20letý Tomáš Jurco, megatalent z Tatranu Střešovice. Ten v minulé sezoně vychytal slavnému klubu ojedinělý treble. Vyhrál ligu, pohár i florbalovou Ligu mistrů.

Zdá se, že právě na něj padne největší zodpovědnost a do akce se dostane při těch nejdůležitějších zápasech. Kvality na to má. Stejně jako sebedůvěru.

„Pro úspěch udělám maximum,“ tvrdí odhodlaně Jurco, o němž někteří experti mluví jako o jednom z nejlepších brankářů na světě. Možná úplně o tom nejlepším…

„Tlak si na sebe vytvářím i sám. Vím, že ode mě budou velká očekávání,“ tuší talent, který vyrukuje na soupeře v helmě, která svým designem i prvky odkazuje na jeho velký vzor. Hokejového gólmana Tomáše Vokuna, jenž s podobnou maskou vychytal titul v roce 2010 v Německu.

Teď si podobnou euforii chtějí prožít i florbaloví fanoušci. Ve Švédsku. Tedy v zemi, která je fabrikou na tituly. S dalším počítají i místní příznivci, takže už houfně nakoupili vstupenky na finále.

Ale Češi chtějí být proti. Ve stylu Next Step se touží dostat na vrchol.