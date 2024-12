Ze závějí za florbalovým zlatem? Z rolby do letadla a směr Švédsko • koláž iSport.cz

Čeští flotbalisté odletěli na mistrovství světa do Švédska • Český florbal

Ze závějí za florbalovým zlatem? Z rolby do letadla a směr Švédsko • koláž iSport.cz

Brodili se sněhovými závějemi, k autobusu museli jet rolbou. Byli bez telefonů, bez sociálních sítí. Jenom sami se sebou. A se svým zlatým snem. Florbaloví reprezentanti mají za sebou krátký teambuilding v Krkonoších, kde tužili partu. A ve čtvrtek už vyrazili do švédského Malmö, dějiště světového šampionátu, který odstartuje v sobotu. Naposledy před dvěma lety vyválčili stříbro. Takže co chtějí teď? To není úkol pro detektivy…