Florbalistky předvedly obrat snů! Vítkovické srdce je velké, září Šponiarová | iSport.cz

Když se Šponiarová v 64. minutě prodloužení trefila, zavalilo ji klubko spoluhráček. A 7431 diváků bouřilo. „Zavřela jsem oči a vypustila střelu,“ líčila Šponiarová zlatou trefu z prodloužení.

Schovávala jste tuhle ránu na nejdůležitější chvíli?

„Už jsem byla taková zoufalá, jediné, co mi fakt jde docela dobře, jsou střely. Tak jsem si říkala, že když tam něco vypustím, že to tam musí padnout. Ale je to obrovská zásluha celého týmu, protože kdyby nebylo nás všech, tak to neotočíme. Prohrávat o tři góly, to není fakt málo. Ukázaly jsme opravdu velkou sílu.“

Tři góly ve florbale sice tak moc neznamenají, přesto, věřila jste, že to otočíte?

„Tři góly nejsou moc, ale ne proti tak dobrému týmu, který umí takhle super bránit. Z Chodova obranná síla úplně srší a hrají na brejky. Bylo to těžké. Jsem hrdá na náš tým.“

Kde se Superfinále lámalo?

„Na začátku jsme dominovaly my, pak se to přelévalo. A když jsme prohrávaly o tři góly, tak jsme cítily velký tlak. Když jsme ale daly dva góly. tak jsme si celý tým pověděly, že to už jinak nejde, než to vyhrát.“

O čem jste mluvily za stavu 3:6?

„Většina pokynů od trenéra zněla tak, že už jsme v Poháru mistrů (stříbro) takové zápasy zažily a víme, jak otočit velký zápas. Taky jsme tam tekly o tři góly a tehdy jsme se taky semkly. Nechápu to, prostě to vítkovické srdíčko je fakt velké. Trenéři nás nakopávali, že víme, o co jde.“

Jak vám bylo, když jste šly tři minuty před koncem za stavu 5:6 do čtyř?

„To byl dost velký průšvih a myslím si, že to asi nebylo na dvě minuty. Hecovaly jsme se, že to udržíme, protože jsme věděly, že Chodov nemá moc dobré přesilovky.“

Co vás bude stát zlatý gól v Superfinále?

(usměje se) „Snad nic. Jen abych dnešní večer přežila.“