Dresy jako na Tour, v Česku pojedou mladé hvězdy. Nebudou chybět giganti
Osm WorldTour týmů veze své talenty na západ Čech. West Bohemia Tour začíná už ve čtvrtek a startovní pole plné špičkových závodníků do 23 let. Etapový závod v západních Čechách letos patří k nejkvalitnějším podnikům kategorie U23 v Evropě.
Do druhého ročníku prestižního silničářského klání odstartuje celkem osm development týmů těch největších hráčů v kategorii WorldTour a tři Pro-Teamy, které doplňuje dalších jedenáct sestav. Závod během čtyř dnů propojí náročný klasikářský terén Rokycanska, horská stoupání Šumavy i sprinterskou podívanou v historickém centru Plzně.
Peloton se bude do značné míry podobat tomu, co fanoušci znají z Tour de France. Nechybí giganti jako UAE Emirates Gen Z, Bahrain Victorious Development, Groupama-FDJ, Alpecin-Deceuninck, EF Education Aevolo, Hagens Berman Jayco či XDS Astana Development. Zúčastní se také development týmy Lotto, Tudor a Novo Nordisk, které patří mezi sestavy kategorii Pro.
Například UAE Emirates Gen Z vychovává mladé závodníky pro nejlepší tým světa UAE Emirates-XRG, v němž září čtyřnásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar. Barvy UAE hájí také devatneáctiletý slovenský talent Matthias Schwarzbacher, který loni vyhrál úvodní prolog West Bohemia Tour a letos ovládl časovku na národním šampionátu.
Podařilo se přilákat opravdu velká jména
Českou cyklistiku zastoupí ATT Investments a národní tým, svůj národní výběr posílá také Slovensko. Celkem je na startovní listině 22 sestav.
V loňském premiérovém ročníku West Bohemia Tour sváděly souboj o etapy i celkové pořadí belgické celky Lotto Development Team a Soudal Quick-Step Devo, jednu etapu a celkové pořadí vyhrál Victor Vaneeckhoutte z Lotta, zatímco Soudal Quick-Step vyhráů dvě etapy. Letos to však bude pro oba belgické týmy mnohem těžší, protože na startu bude jedenáct development sestav, ve kterých pro velkou cyklistiku vyrůstají nejtalentovanější mladí cyklisté světa.
„Oproti loňsku je startovní pole mnohem silnější, podařilo se nám přilákat opravdu velká jména,“ říká ředitel závodu Petr Kubias z Roman Kreuziger Cycling Academy.
Závod odstartuje ve čtvrtek 21. srpna krátkým, ale velmi náročným prologem ze Starého Plzence na hrad Radyně. Pouze 3,7 kilometru dlouhá časovka do vrchu určí první časové rozdíly.
První etapa se startem i cílem v Rokycanech nabídne na 150 kilometrů typicky klasikářského profilu v kopcovitém terénu okolo Berounky. Pět vrchařských prémií a prakticky žádný rovinatý úsek z ní dělají zřejmě rozhodující den celého závodu. Loni tu Belgičan Victor Vaneeckhoutte položil základ svého celkového triumfu.
Druhá etapa se startem a cílem v Klatovech zamíří na Šumavu. S celkovým převýšením přes 2600 metrů jde o nejtěžší den závodu, ale profil s dlouhými stoupáními a rovinatějším dojezdem nemusí být tak selektivní. Rozhodnout může únik, stejně jako loni, kdy v dramatickém finiši těsně zvítězil uprchlík Lars Vanden Heede.
Nedělní třetí etapa se startem a cílem v Plzni je postavená pro sprintery. Po dvou menších stoupáních se peloton vydá do cílového města, kde poprvé v historii závod vyvrcholí přímo na náměstí Republiky před katedrálou sv. Bartoloměje. Technický finiš po kostkách a s průjezdem centrem Plzně slibuje atraktivní podívanou.