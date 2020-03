Diana Brennerová: Děsivá reportáž z karantény. Jak to (ne)funguje? | iSport.cz

Její facebookový profil teď frčí. Diana Brennerová, bývalá dlouholetá florbalová reprezentatka, se rozhodla podělit o zážitky z karantény, do které vstoupila po návratu z lyžování v Itálii. Snaží se dodržovat přísná omezení, nicméně ještě v pátek, téměř týden po příjezdu do Česka, čekala na test, zda je koronavirem nakažená, nebo ne.

Brennerová patří k průkopnicím ženského florbalu v Česku, začala hrát už v roce 1994. Na palubovkách vydržela dlouhých sedmnáct let, patřila do reprezentace a je považována za jednu z legend.

V březnu odjela na lyže ještě ve chvíli, kdy se zdálo, že v Itálii na horách není důvod k velkým obavám. Jenže při sobotním návratu už věděla, že ji i kamarádku, se kterou lyžovala, čeká čtrnáctidenní karanténa.

Aby si doma zkrátila dlouhou chvíli, začala na svém facebookovém profilu psát reportáže z karantény. Popisuje složité jednání s odpovědnými orgány, které si obě dámy po návratu z Apeninského poloostrova všemožně přehazovaly. Nedokázaly jim ani zajistit potřebný test, zda jsou nakažené koronavirem, nebo ne.

„Překvapilo nás, že zatímco zaměstnavatelé měli dávno krizový plán, pokyny především u mě byly jasné a jsou jasné i teď, tak praktičtí lékaři v době, kdy o epidemii již nebylo pochyb, nevěděli nic. Vlastně ani moc netušili, že by něco měli řešit,“ napsala k doporučení, že všichni Češi, co se vraceli z Itálie, měli kontaktovat svého ošetřujícího lékaře.

Hned v den návratu začala pociťovat příznaky možné nákazy koronavirem. „Večer v sobotu jsem měla teplotu a bylo mi tak nějak slabě. V neděli ráno také, pořád jsme sledovaly zprávy a četly pokyny, abychom vše udělaly správně,“ přiblížila Brennerová.

„V neděli ráno už volám 112. Ne, že bych umírala, ale máme jak cestovatelskou anamnézu, tak klinické symptomy, i když lehčí. Kombinace teploty, rýmičky, zimnice a lokality, to je mix, který mi přijde na test vhodný. Přepojí mě na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, kde se dozvím, že kraj to přece neřeší. Musím si zavolat na Hygienickou stanici hl. m. Prahy. Když se konečně dovoláme, dávám telefon nahlas. Sdělí nám, že sice konečně voláme správně, že jsme teoreticky na test obě, protože jsme pořád spolu, ALE že to musi udelat ošetřující lékař v pondělí. To se nám nějak nezdá, doktor nám přeči řekl že ten jen vypisuje neschopenku a je to tady celé znovu,“ přiblížila své martyrium.

V Praze, kde je nejvíc dosud zjištěných nákaz koronavirem, jezdí sanitka přímo domů za postiženými lidmi. Zdravotníci udělají test a určí další postup. Jenže jedna sanitka nestíhá a třeba k bývalé vynikající florbalistce se ještě v pátek ani nedostala.

„V pondělí ráno, celá napjatá, volám svému obvoďákovi, nahlašuji se poctivě do karantény, respektive na HO (home office, práce z domova). Ale nedá mi to a po předchozích zkušenostech se aspoň ptám, jak postupovat v případě mírných symptomů, co když se něco objeví třeba příští týden, nebo u kámošky? Odpověď mě nepřekvapuje, nemáme dělat zase NIC, hlavně zůstat doma!“ zněla rada lékaře.

Až ve středu došlo k posunu. Brennerová využila toho, že se u nich před barákem objevila sanitka. „Dovolávám se na 155. Paní napřed mluví zaskočeně, ale vyslechne mne, zeptá se, jak nám je, potvrdí mi, že to je jejich auto, baví se se mnou o symptomech a asi získávám její sympatie, protože mění tón hlasu a chce nám pomoci. Dává nám nová čísla přimo na epidemiologa, znovu mi opakuje, že nás měli dávno testovat, jsme-li z Val Gardeny a máme-li popsané přínaky. Nemáme se prý nechat odbýt. Tentokrát už ne, řekla to dost důrazně! Pět dní po příjezdu, mírné přiznaky a Val Gardena, rozhodně máme být testovány,“ přiblížila.