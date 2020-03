Nakažená Itálie, dva týmy mimo! Ronaldo vzkázal, že se nevrátí | iSport.cz

Do nedělního šlágru Serie A mezi Juventusem a Interem (2:0) sice Daniele Rugani nezasáhl, zůstal jen mezi náhradníky, přesto může mít na průběh nejvyšší italské soutěže zásadní vliv. Pětadvacetiletý stoper byl totiž ve středu pozitivně testován na koronavirus, což znamená okamžitou karanténu nejen pro jeho klub, ale i pro Inter.

„Daniele Rugani byl pozitivně testován na COVID-19 a v současnosti je bezpříznakový. Juventus aktuálně podniká veškerá karanténní opatření vyžadovaná zákonem, jež se týkají i těch, kteří s ním přišli do styku,“ uvedli představitelé turínského velkoklubu.

Rugani je prvním hráčem Serie A pozitivně testovaným na koronavirus, jímž se dosud nakazilo přes 12 tisíc Italů. Přes 800 jich zemřelo. Italská vláda vyhlásila v pondělí celostátní karanténu.

„Každého, kdo se o mě bojí, chci ujistit, že jsem v pořádku. Tímto na všechny apeluji, aby dodržovali pravidla, protože virus si nevybírá. Udělejme to pro sebe, své milované a lidi kolem nás,“ napsal Rugani na twitteru.

Ve stejném duchu se vyjádřil i Manolo Gabbiadini, útočník Sampdorie Janov, který byl pozitivně testován na koronavirus ve středu.

„Je mi fajn. Respektujte pravidla, zůstaňte doma a vše se vyřeší,“ uvedl Gabbiadini.

Kvůli karanténě je prakticky jisté, že Juventus příští úterý nenastoupí do domácího odvetného osmifinále Ligy mistrů proti Lyonu. Největší hvězda mužstva Cristiano Ronaldo je přitom v současnosti na Madeiře u matky, jež se zotavuje z mrtvice. Portugalský reprezentant navíc vzkázal, že za současné situace se nemíní do Itálie vracet.

Inter měl během středy hrát úvodní osmifinále Evropské ligy proti španělskému Getafe. Evropská fotbalová unie UEFA však utkání odložila stejně jako duel Sevilla – AS Řím. Deník Il Messaggero přinesl v této souvislosti informaci, že UEFA požádala oba kluby z Apeninského poloostrova o dobrovolné odstoupení ze soutěže, což svorně odmítly.

Kvůli rozšíření koronaviru má italská liga pauzu minimálně do 3. dubna a její vedení intenzivně řeší, jakým způsobem soutěž dohrát. Existuje několik scénářů, od anulování ročníku až po play off o titul a play out o záchranu.

S tímto návrhem přišel prezident Italské fotbalové federace Gabriele Gravina, podle kterého by se o scudetto utkaly aktuálně čtyři nejlepší týmy Serie A – Juventus, Lazio, Inter a Atalanta. Stejný koncept by platil o pro určení tří sestupujících a týkal by se týmů Janova, Brescie, Lecce a SPAL.

Tento nápad podpořil například bývalý reprezentant Alessandro Costacurta.

„Musíme učinit rozhodnutí. Neudělit titul by nebylo správné, play off a play out by v krizové situaci byly nejlepší řešení,“ uvedl Costacurta. „Závěr soutěže by tak byl vzrušující. Respektuji tabulku, ale tohle je krizová situace a mohli bychom zažít nové emoce.“