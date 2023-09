Revoluce ve florbalu: Chceš nás vidět? Zaplať si! Krok vyvolal vášně

Doteďka byl florbal v kategorii ostatních sportů jako volejbal, basketbal nebo házená. Kdo chtěl vidět zápasy nejvyšších tuzemských lig, mohl použít tvcom.cz k bezplatným streamovaným přenosům.

Od nové sezony se však florbal vydal vlastní cestou. Věří si, že se kvalitou dostal až tam, aby přesvědčil sportovní veřejnost, že stojí za to si za něj zaplatit. Český florbal tím jasně ukazuje, jak je sebevědomý.

„Kdybychom nebyli přesvědčeni, že si to můžeme dovolit, netroufli bychom si. Je to inovativní sport, který se snaží držet krok s trendy a rozvíjet se,“ hlásí Novák, prezident Českého florbalu.

Je to každopádně krok, jenž vyvolal spoustu vášní. Fanoušci na sociálních sítích hojně diskutují. Jedni namítají: Není to až moc troufalé? Na co si to florbal hraje? Druzí reagují: Správná cesta, jinak to nejde.

„Všem těm diskusím, které se objevují kolem mě i v celé komunitě, rozumím. Pro nás je největší cíl donutit sami sebe i oddíly, abychom se zlepšili tak, že divák dostane kvalitní zážitek,“ přeje si Novák s tím, že věří, že do dvou tří let budou tisíce předplatitelů. Aktuálně jsou jich stovky.

Základní cena měsíčního předplatného činí 199 korun, roční vyjde na 1799 korun. Součástí předplatného je přístup ke všem přenosům a záznamům elitních ligových soutěží. Součástí jsou i sestřihy a rozhovory po utkáních.

Utkání národního týmu budou nabízena ve speciálních balíčcích.

Během úvodních měsíců jde ovšem ušetřit, Český florbal nachystal řadu výhodných možností.

„Jedná se o důležitý krok v českém sportovním prostředí, chceme být lídry tohoto odvětví a posouvat florbal neustále kupředu. Věříme, že tato změna je podporou nejen pro náš sport jako takový, ale i cestou ke zkvalitnění fanouškovského zážitku, což je pro nás velmi důležité,“ tvrdí Novák.

Florbal se dušuje, že největší část zisku poputuje zpátky do klubů. Směrem ke zkvalitnění soutěže. Což je hlavní důvod, proč k zpoplatnění jeho šéfové sáhli. Finanční prostředky by měly florbal rozvíjet.

„Jedná se o velkou změnu, na kterou si lidé budou zvykat možná delší dobu. Jsem si ale jistý, že je zde velká část fanoušků, která si uvědomuje, že pokud se má florbal jako produkt dále posouvat, je k tomu potřeba jejich finanční podpora,“ reaguje Daniel Wertheim, marketingový ředitel ACEMA Sparta Praha.

Florbal se rozhodl pro revoluční krok. Fotbal i hokej, dva nejpopulárnější sporty, už delší dobu nejsou volně dostupné. Teď se k nim přidal sport, jenž je stále mnohými považovaný spíš za zábavu…

„Nemáme se v rámci České republiky v podstatě od koho inspirovat, protože zatím nikdo nefunguje na elitní úrovni v takto komplexním ohledu,“ popisuje Roman Urbář, ředitel marketingu a komunikace Českého florbalu.

„Hokej má svůj projekt, ale nejsou v něm všechna utkání, současně byl jen doplňkem k TV právům. Velmi důležitá pro nás bude, především v úvodu, zpětná vazba od diváků. Víme, že to bude postupný a dlouhodobý proces a musíme si ho odpracovat. Naše cílová skupina je ale mladší, zvyklá na digitální prostředí, takže věříme, že děláme krok správným směrem,“ dodává Urbář.

Podle něj cílí i na zájemce z jiných zemí. „Rádi bychom oslovili i fanoušky ostatních florbalových zemí, kvalitou soutěží i zpracováním jsme jednou z nejlepších lig na světě, zkusíme to využít pro další rozvoj,“ říká marketingový šéf s tím, že získané finanční prostředky půjdou zpátky do florbalového hnutí.

Jaký bude zájem? To se uvidí během nejbližších týdnů a měsíců.

Jisté je, že po sportovní stránce český florbal stoupá. Ženy nedávno poprvé v historii v rámci EFT porazily Švédky, mužský výběr na posledním šampionátu bral stříbro.

Ale bude to stačit na to, aby si lidé za florbal platili?