My jsme taky Sparta! Klub mění logo, inspiroval se u fotbalu i hokeje

Sparta jako Sparta! Také ta florbalová se rozhodla v rámci třicetiletého výročí představit nové logo. Dominantou je velké S, které se vyjímá na znacích fotbalového i hokejového klubu. „Hrdě se po celou dobu existence klubu hlásíme k identitě Sparty,“ vysvětluje Miroslav Medal, generální manažer florbalové Sparty. Autorem loga je Karel Hejkal, uznávaný odborník v téhle branži. Také on připouští inspiraci od slavnějších členů sparťanské rodiny. Ale dodává: „Bylo nutné se vyhnout okaté inspiraci.“

Dominantní S.

Nově poznávací znamení také florbalového klubu AC Sparta Praha. Ten změnil logo u příležitosti třicetiletého výročí založení.

„Třicet let je určitý milník, a když se ohlédnu zpátky, je až neuvěřitelné, kam jsme s klubem došli a jak dnes vypadá. Nové logo je pro mě z půlky oslavou toho, co jsme s klubem dokázali a z půlky symbolem pro naše plány a cíle do čtvrté dekády naší historie,“ vysvětluje Václav Culka, předseda výkonného výboru.

Logo je mnohem jednodušší, vymizela z něj trikolóra. Jeho změně předcházela důkladná příprava. Management klubu sepsal dokument o tom, jaká je florbalová Sparta, kdo za ni hraje, jací jsou fanoušci, jaké vyznávají hodnoty. A potom to předali Karlovi Hejkalovi, jenž na nové identitě pracoval.

Logo je moderní, svěží. Odkazuje na antickou Spartu a její bojovníky.

„Je to celkem jednoduché, což mám rád. V jednoduchosti je síla. Myslím si, že to bude dobře vypadat na dresech a že se to bude fanouškům líbit,“ tvrdí rekordman Jiří Curney, který překonal vážné zdravotní potíže a už se těší na další sezonu.

„Vypadá to fakt moc hezky. Super,“ reaguje i zkušený brankář Martin Beneš, dlouholetá opora Sparty.

Už na první pohled je zřejmé, že velké S je podobné jako u fotbalové a hokejové Sparty. Takže inspirace vycházela právě odtud.

„Hrdě se po celou dobu existence klubu hlásíme k identitě Sparty, a tak to bude pokračovat i nadále. Sparta je značka s velkou historií a dávno s přesahem za hranice Prahy i sportu. Pro nás je ctí být součástí této značky, která zastřešuje šestnáct sportů,“ tvrdí GM klubu Medal. „Fotbalová i hokejová loga jsme v podvědomí samozřejmě měli, ale ani jedno nebylo výchozím bodem pro tvorbu návrhů.“

Podobně to komentuje i Karel Hejkal, autor loga. „Měli jsme na paměti, že k symbolům prolínajícím se znaky sparťanských klubů se sice chceme hlásit, abychom sportovcům i fanouškům dali pocit sounáležitosti, přesto je třeba se z praktických i etických důvodů vyhnout inspiraci okaté. Což není jednoduché,“ přiznává Hejkal, jenž je v této oblasti uznávaný odborník.

Mimo jiné na Twitteru provozuje dresblog.cz, který přináší zajímavosti právě z oblasti sportovních značek. Na stránkách florbalové Sparty podrobně popisuje, jaké myšlenkové pochody při kreslení loga měl na paměti.

„Podívám-li se na výsledek naší práce, vidím logo stejně tak sparťanské jako i výrazné a odlišitelné,“ říká o podobnosti s fotbalovým a hokejovým logem klubů ze sparťanské rodiny. To florbalové si každopádně drží svoji identitu.

„Z loga cítím hrdost, oddanost a bojovnost. Máme velké cíle, máme odhodlání a chuť pokračovat v započaté práci ve všech kategoriích. Byl bych moc rád, kdyby se nové logo stalo jasným symbolem nové sparťanské éry a ještě více propojilo naší komunitu hráčů, trenérů, rodičů i fanoušků, kteří budou za Spartu oddaně bojovat a klub hrdě podporovat,“ doplňuje klubový šéf Medal.

Sparta v posledních letech zažívá progres a sní o tom, že se co nejdřív probojuje do Superfinále. Třeba se jí to povede v nových dresech.