Legendární kanonýr Curney překonal těžkou nemoc a trefil další milník

Na jaře letošního roku se florbalový útočník Jiří Curney strachoval o to, zda se bude po závažném onemocnění, které způsobil vzácný Miller Fisherův syndrom moct vrátit na florbalové palubovky či vůbec do běžného života. „Karas” tohle všechno ale zvládl, v letní přípravě znovu začal makat a ovoce tvrdé práce se mu vrací. Nyní dosáhl na metu, která se zdá být velkou raritou, 600 gólů v nejvyšší soutěži.

Jiří Curney zase táhne Spartu. Zpráva která pravděpodobně nepotěšila žadného brankářského soka, který bude muset čelit třiatřicetiletému šutérovi, jenž nezastavuje. Přihrávka, nápřah, vlnící se síť. Pro „Karase“ nic neobvyklého, takhle se ve své kariéře trefil mnohokrát. Tahle přesilovková branka má však speciální lesk, nejen, že pomohla k výhře jeho Sparty nad Bohemians (7:6), ale byla také šestistou, kterou zkušený forvard ve své kariéře vsítil.

Někdo možná bude namítat, že Curney rekordy překonává často, přiznává to i on sám. „Pro některé lidi už to musí být nuda (směje se), pro mě ne. Už mi není dvacet a vím že nebudu sbírat nějaké nesmysly bodů za sezonu. Florbal mě ale pořád baví a dokud hraju baví mě i překonávání podobných met,” říkal ve velkém rozhovoru pro web Českého Florbalu.

Curneyho produktivita je rozhodně velkou raritou v českém sportovním prostředí a velkou satisfakcí pro něj musí být i návrat na hřiště po překonání vážné choroby, která ho před play-off minulé sezony vyřadila ze sestavy i z běžného života. „Musím říct, že to načasování nebylo ideální vůči konci minulé sezony. Stalo se mi to těsně před play-off. Na druhou stranu to byla výhoda, protože jsem měl dost času na to, abych dal tělo zpátky do formy, aby to vyšlo přesně na začátek aktuálního ročníku. Cítím se dobře a vůbec nepociťuji, že bych si prošel tím, čím jsem si prošel. Kromě toho, že si na to občas vzpomenu, tak se jinak cítím fyzicky v pohodě. Dalo to velký kus práce, abych se dostal zpátky na úroveň, na níž jsem byl předtím, než mi byl Miller Fisherův syndrom diagnostikován. Nešlo to během měsíce nebo dvou. Začínal jsem úplně od nuly,” dodává matador, poté co vystoupal na další metu florbalové historie.

Díky jeho brance Sparta navíc ovládla televizní duel proti pražskému rivalovi Bohemians. Sparťané tak momentálně sedí na šesté pozici ligové tabulky s deseti body. Na čele týmového bodování samozřejmě nechybí Jiří Curney. I on sám však ví, že ambice týmu z pražské UNYP Arény jsou vyšší.

„Na Spartě jsou před každou sezonou velká očekávání, ale tým prošel obměnou kádru, která byla celkem výrazná. Přišlo nám hodně mladých kluků, skládájí se nové lajny a budují se nové vazby. Navíc se nám nepovedl první zápas, což nám příliš nepomohlo. Vím, že je to taková fráze, ale musíme jít postupně, o to víc se snažit a makat na tom, abychom byli ještě lepší, protože ostatní týmy jsou taky výborné a konkurence je velká. Máme dost malých kluků, kteří věřím, že se budou neustále zlepšovat,“ hodnotí odchovanec třineckého florbalu.

Jeho Spartu už v neděli čeká atraktivní duel na půdě zatím stoprocentní Mladé Boleslavi, v jejímž dresu Curney zaznamenal své největší úspěchy a nasázel převážnou část svých šestseti ligových branek. Speciální zápas pro jubilanta Curneyho začne v neděli od 18:00 na půdě pražské UNYP Arény.