Florbalová kráska je ráda za lichotky… Po přestupu roku chce další titul

Pět ligových titulů, 29 hattricků, průměr víc než dva body na zápas, devět odehraných sezon. Pověst jedné z nejlepších hráček ligy. A také jedné z těch nejhezčích. Florbalová kráska Barbora Husková (25) se postarala o přestup roku, z Vítkovic přešla do Tatranu. „Vystoupila jsem tím z komfortní zóny, ale ambice se nemění,“ hlásí vítězka bodování z poslední sezony. S vítkovickým gigantem dvakrát v řadě ovládla Superfinále. Teď se o to chce pokusit s pražským klubem. Navíc se vrátila do reprezentace.

Její instagram je plný lichotek. Nejenom pochval na skvělé výkony, ale i za atraktivní vzhled. „Neznám ženskou, které by se nelíbilo, kdyby jí někdo řekl, že jí to sluší,“ usmívá se útočnice, která v základní části ČEZ Extraligy odehrála 144 utkání, ve kterých nasbírala 335 bodů (216+199).

Tu a tam se stane, že ji někdo prostřednictvím sociálních sítí pozve na rande. „Ale všichni vědí, že jsem šťastně zadaná, takže mají smůlu,“ reaguje sympatická florbalistka, z níž se na hřišti stává nekompromisní ofenzivní dračice.

S úpravou vizáže to před zápasy nepřehání. „Upravím si vlasy, to jo, ale že bych se musela malovat a trávit hodinu před zrcadlem, to určitě ne,“ hlásí milovnice všech možných sportů, která v mládí patřila k nadějným mladým tenistkám a na turnajích se potkávala třeba s Markétou Vondroušovou.

Dvakrát se jí během devíti extraligových sezon podařilo nasbírat sedm bodů v jednom utkání. Nejdřív v roce 2019 proti Židenicím nastřílela sedm branek, v minulé sezoně nastřádala tři góly a čtyři asistence proti Panthers.

V play off odehrála 60 utkání, v nichž získala 88 bodů (56+32). A nemíní polevit ani teď, když změnila dres.

„Pořád mám v sobě touhu vyhrávat a co nejvíc pomáhat týmu. Takže i s Tatranem máme nejvyšší cíle,“ hlásí Husková, která ligu ovládla pětkrát. A věří, že se něco podobného může podařit i v novém působišti.

Naposledy pražskému velkoklubu unikl postup do Supefinále jenom o kousek. S elitní střelkyní by se to teď mohlo změnit. „Určitě máme kádr na to, abychom vyhráli,“ věří elitní česká florbalistka.

Zázemí sice není na tak špičkové úrovni jako ve Vítkovicích, ale Husková si nestěžuje. Tatran ovládl vůbec první ročník ženské extraligy, ale ten poslední triumf přišel v roce 1999. Pohár je ve vitríně pořádně zaprášený, uběhlo už 25 let…

Tým vede zkušený kouč Vladimír Fuchs, legenda českého florbalu. V týmu se může potkat i s dcerou jiné legendy, té hokejové. Velkou šanci zahrát si se ženami má juniorka Denisa Výborná, dcera pětinásobného mistra světa Davida.

„Je hodně šikovná,“ chválí ji Husková.

Ta má před sebou ještě jeden cíl. Probojovat se na mistrovství světa, které se příští rok hraje v Česku. „Zahrát si doma před vlastními fanoušky je nejvíc. Větší motivace být ani nemůže,“ má jasno Husková, která se vrátila do výrazně omlazené reprezentace. Mohla by být jednou z tahounek.

V posledních letech se jí elitní výběr vyhýbal, bojovala s pověstí elitní střelkyně, která špatně brání. Proto ta dlouhá pauza.

Ale situace se mění, z Huskové je už komplexní hráčka, která se vrátila do národního týmu po čtyřech letech. Trenér Lukáš Procházka ji nemohl opomenout. A má reálnou šanci, že ochutná atmosféru domácího šampionátu, který se za rok v prosinci uskuteční v Brně a v Ostravě.

Florbalová kráska by neměla chybět.