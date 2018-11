Chrudim vyzve Spartu! Futsalový šlágr má být vrcholem první části sezony

„Čeká nás velmi těžký zápas proti jednomu z kandidátů na zisk titulu. Chtěli jsme utkání odehrát v jiném termínu, ale i když to bude nyní, musíme být připraveni odvést nejlepší možný výkon,“ říká před duelem trenér Chrudimi Felipe Conde.

Jeho svěřenci mají za sebou tři zápasy v rámci elitní fáze Ligy mistrů. Ve skupině skončili Východočeši na třetím místě. „Věděli jsme, že nás čeká měsíc plný výzev a řádně jsme se na něj připravili. Věřím, že odehrajeme dobrý zápas. Utkání přináší plno očekávání v celé zemi a doufám, že bude pro fanoušky velmi pohledné,“ dodává.

Sparťané to vidí podobně. „Dlouho jsme na tento zápas čekali. Tyto duely rozhodují drobnosti a malé chyby. Doufám, že to bude hezké utkání. Hráči se nemůžou dočkat, chtějí vidět, jak jsou schopní vzdorovat ERA-PACKu. Zároveň budou moci ukázat naplno svou kvalitu a sílu,“ hlásí před soubojem s obhájcem titulu trenér Sparty Beni Simitči.

„Musíme pracovat kvalitněji v obraně, protože Chrudim dokáže potrestat každou chybu. Na druhou stranu chceme ale domácí natolik zaměstnat svým útočným stylem, aby neměli k útočení mnoho příležitostí. Očekáváme, že se bude hrát před plnou halou, za což jsme rádi. Navíc je zápas v televizi a myslím, že nejen my aktéři, ale celá futsalová veřejnost se na něj těšíme. Bude to taková třešnička první části sezony,“ věří kouč Sparty.

Kapitán pražanů Michal Seidler si uvědomuje sílu soupeře, přesto doufá, že se jeho týmu podaří vybojovat tři body. „Ve čtvrtek nás čeká nejtěžší zápas dosavadního průběhu sezony. Poměříme síly s Chrudimí, takže uvidíme, jak na tom doopravdy jsme. ERA-PACK odehrál v minulém týdnu elitní skupinu Ligy mistrů, kde uhrál dobré výsledky s kvalitními soupeři. Všichni víme o síle, jakou Chrudim má, ale jdeme do zápasu s tím, že chceme předvést co nejlepší výkon a porazit ji. Myslím si, že se na toto utkání těší všichni, co sledují futsal. Pro nás to bude opravdu dobrá prověrka.“