Slavia zdolala Plzeň i Českou Lípu. Sparta splnila s nováčkem roli favorita

Slavia porazila Českou Lípu 3:2, přitom ale ještě dvě minuty před koncem vedla 3:0. „Myslím, že jsme většinu zápasu byli lepším týmem, ale zase nám vázla koncovka, což se opakuje už několik zápasů, na to se nemůžeme vymlouvat. Buď kvalitu na zakončení máte, nebo ne. Nevím, jestli to je v hlavách, ale musíme to zlepšit,“ zlobil se kapitán Slavie Jan Homola. „My jsme v závěru dvakrát inkasovali a pustili soupeře ještě k power play, to se nám prostě nesmí stávat, z toho se musíme poučit," řekl k nepovedenému závěru zápasu.

„S výsledkem jsem nakonec spokojený, sahali jsme po bodu, i když bychom si ho nezasloužili," uvedl po zápase trenér České Lípy Karel Kruliš.

V dramatické přestřelce v Liberci uspěl Mělník, který pod Ještědem zvítězil 7:5. „Získali jsme velice důležité tři body z venku,“ zdůraznil mělnický Tomáš Prejsa. „Jsem rád i za sebe, že jsem konečně dal gól. Snad to bude jen lepší a výhru potvrdíme doma s Helasem Brno," dodal.

Sparta hrála před vyprodanou halou v Uherském Hradišti, kde zvládla roli favorita a zvítězila 9:3. „Vyhráli jsme 9:3, ale před soupeřem klobouk dolů. Na to, že je to nováček, tak má Bazooka skvěle poskládaný tým a myslím si, že může uhrát dobré výsledky,“ uznal sparťan Antonín Hrdina.

Výsledky VARTA futsal ligy

8. kolo

Liberec – Mělník 5:7

Branky: 16. a 23. M. Soukup, 20. Kazda, 23. Benek, 30. Henzl – 4., 10. a 25. Gabčo, 6. Prejsa, 27. a 38. Vokoun, 40. Kuč

Bazooka CF Uherské Hradiště – AC Sparta Praha 3:9

Branky: 16. Čtvrtníček, 22. Bartoš, 38. Šipka – 2., 3. a 10. Drahovský, 11., 12. a 19. Seidler, 30. Grbeša, 38. Novak, 40. Hrdina

Slavia Praha – Česká Lípa 3:2

Branky: 7. Krstevski, 11. Krasnič, 20. Homola – 38. a 38. Sop

Dohrávka 5. kola:

Plzeň – Slavia 0:4

Branky: 21. vlastní, 25. Krstevski, 38. Záruba, 40. Pršič