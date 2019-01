Sparta potvrdila nadvládu nad Slavií. V Edenu řádili Seidler a Drahovský | iSport.cz

Parádní souboj nabídl akce a zajímavé situace na jedné i druhé straně. Chvíli tahala za delší konec Slavia, chvíli Sparta. Hosté vedli po gólu Vnuka v 8. minutě 1:0, ale Slavia bleskově vyrovnala, když se trefil Dodo. Spartě ale vrátil vedení ještě v první půli Drahovský.

Rozhodující chvíle přišly v polovině druhé půle. Nejprve Seidler zvýšil na 3:1 pro Spartu a ve 33. minutě viděl po druhé žluté červenou kartu slávista Radovanovič. Přesilovku bleskově využil Seidler a bylo prakticky rozhodnuto. Následně ještě přidal pátý gól Sparty Drahovský a na vítězství hostů nic nezměnila ani branka domácího Směřičky z poslední minuty utkání.

Premiéru v derby si odbyl sparťan Tomáš Vnuk, který jeden gól dal a na druhý přihrál. „Zápas jsem si moc užil. Byl trošku vyhecovanější, ale to k derby patří. Z mého pohledu to bylo celkově pěkné utkání s velkým množstvím šancí, a to se muselo divákům líbit,“ uvedl po zápase Vnuk.

„Myslím, že jsme utkání kontrolovali a byli lepším týmem. Až tedy na začátek druhého poločasu, který jsme trošku zaspali. Slavia měla dvě velké šance, ale naštěstí nás podržel Libor Gerčák. Rozhodující byla naše třetí branka, která duel definitivně zlomila,“ konstatoval sparťanská střelec.

Slavia ani podruhé v sezoně na svého pražského rivala nevyzrála. „Abychom uspěli, museli bychom proměňovat své šance, hlavně v prvním poločase jsme měli celou řadu přečíslení tři na dva a nic jsme z toho nedokázali vytěžit,“ zlobil se slávistický futsalista Martin Směřička.

„Po přestávce nám chybělo trochu víc vůle, takhle se derby nehraje. Třetí a čtvrtý gól zápas rozhodly, power play bychom hráli za příznivějšího stavu. Chtěl bych poděkovat všem divákům, kteří přišli a vytvořili skvělou kulisu, mrzí mě, že jsme se jim neodvděčili lepším výsledkem,“ hlesl Směřička.

Výsledky 13. kola VARTA futsal ligy

SK Slavia Praha – AC Sparta Praha 2:5 (1:2)

Branky a asistence: 9. Dodo (Jošt), 40. Směřička (Záruba) – 8. Vnuk (Novak), 14. Drahovský (Novak), 31. Seidler (Vnuk), 34. Seidler (Novak), 37. Drahovský (Seidler).

VŠB-TU Ostrava – FK ERA-PACK Chrudim 2:11 (1:4)

Branky a asistence: 8. Kundrátek (Uher), 32. Uher – 12. D. Drozd (Slováček), 14. Éverton, 16. Felipe (D. Drozd), 18. Slováček (Felipe), 24. Slováček (P. Drozd), 26. Felipe (P. Drozd), 27. Drozd (Éverton), 28. Éverton, 31. Drozd (Felipe), 33. Drozd (Slováček), 38. Slováček (Felipe).

SK Interobal Plzeň – SK Olympik Mělník 14:0 (6:0)

Branky a asistence: 3. Mižár (Künstner), 5. Kovács (Holý), 10. Rešetár, 16. Kovács (Holý), 19. Křemen (Kovács), 20. Buchta (Künstner), 23. Rešetár, 24. Künstner, 26. Abrham, 29. Turek, 31. Holý (Kovács), 36. Turek, 38. Rešetár (Abrham), 38. Abrham (Holý).

Svarog FC Teplice – Helas Brno 4:2 (1:1)

Branky a asistence: 20. Nene (Teka), 21. Tato (Nene), 27. Teka (Rodrigo), 33. Tato (Rodrigo) – 16. Mužík (Poul), 30. V. Cupák (Poul).

Tabulka VARTA futsal ligy

1. Chrudim 11 11 0 0 72:14 33 2. Teplice 12 11 0 1 65:29 33 3. Sparta 11 8 0 3 92:30 24 4. Slavia 11 8 0 3 54:27 24 5. Plzeň 12 5 0 7 64:40 15 6. Mělník 12 5 0 7 40:74 15 7. Uherské Hradiště 11 4 2 5 47:47 14 8. Helas Brno 11 3 1 7 31:40 10 9. Liberec 12 3 1 8 45:90 10 10. Česká Lípa 11 3 0 8 28:59 9 11 VŠB-TU Ostrava 12 0 0 12 28:116 0

*Litoměřice ze soutěže odstoupily