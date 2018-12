Chrudim rozhodla šlágr slepenými góly v úvodu. Plzeň padla v Uherském Hradišti

Chrudimští začali zápas skvěle, když už ve druhé minutě vstřelili dva góly. „Poté jsme ale ztratili soustředění a ve spojení se zlepšenou hrou soupeře a jejich power play jsme inkasovali a neproměnili řadu protiútoků,“ upozornil chrudimský trenér Felipe Conde a pokračoval: „Po pauze jsme si šli za výhrou více. Rok jsme uzavřeli důležitým vítězstvím proti skvělému týmu, nyní můžeme odpočívat a po Novém roce se vrátit s velkou motivací tvrdě pracovat a plnit naše další cíle.“

Tepličtí litovali promarněného začátku. Proti Chrudimi se nepozornost nevyplácí. „Zápas byl vyrovnaný, prohráli jsme si ho nekoncentrovaností při prvním střídání, po kterém jsme prohrávali nula-dva. Nicméně dokázali jsme si, že i s Chrudimí se dá hrát. Chtěl bych poděkovat divákům, kterých přišlo dost a vytvořili úžasnou atmosféru,“ vzkázal teplický futsalista Jiří Baran.

Tři body si připsala i Slavia Praha, která vyhrála v Mělníku 8:4. Zabrala také Česká Lípa, když doma udolala poslední VŠB-TU Ostrava 6:4.

V zajímavém zápase neuspěla Plzeň v Uherském Hradišti. Domácí Bazooka vyhrála 7:5. „Utkání jsme si prohráli v prvním poločase, kdy jsme soupeře nechali odskočit na čtyři-nula, pak už to byl jen boj o návrat do utkání. Přístup některých hráčů nebyl dobrý a budeme si to muset vysvětlit. Takhle se vyhrávat nedá. Soupeři gratuluji, za svou vůli si zasloužil vyhrát,“ vysekl poklonu plzeňský trenér David Frič.

Výsledky 11. kola VARTA futsal ligy:

Bazooka CF Uherské Hradiště – SK Interobal Plzeň 7:5 (5:2)

Branky: 5. Sopůšek, 6. a 17. Čtvrtníček, 9. Slaný, 7. a 25. M. Janečka, 34. Křivánek – 15. Buchta, 15. Sklenář, 22., 37. a 38. Rešetár.

FK ERA-PACK Chrudim – Svarog FC Teplice 3:1 (2:1)

Branky: 2. Slováček, 2. Max, 31. Éverton – 6. Claudinho.

FC Démoni Česká Lípa – VŠB-TU Ostrava 6:4 (3:0)

Branky: 7. Hrubý, 12. Sop, 16. Rott, 21. Havrda, 21. a 40. Zapletal – 29. Mládek, 31. a 38. Kyselák, 34. Pánek.

SK Olympik Mělník – SK Slavia Praha 4:8 (2:2)

Branky: 9. a 38. Šup, 10. Gabčo, 29. Vokoun – 13. a 40. Leovski, 14., 21. a 39. Záruba, 28. Krstevski, 28. a 37. Směřička.