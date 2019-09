Teplice ve šlágru zdolaly Chrudim. Sparta dala nováčkovi deset gólů | iSport.cz

Obhájce titulu vykročil do sezony pravou nohou. Sparta splnila roli favorita a porazila nováčka z Českých Budějovic 10:2. Trenér Pražanů Beni Simitči i přes vysoké vítězství pochválil soupeře: „Jsem rád, že nepřijel do Prahy se složenými zbraněmi. Hráli sympaticky, snažili se celý zápas a byl odměněn dvěma góly. Za naši stranu můžu říct, že jsme splnili cíl, což byla výhra.“

ERA-PACK Chrudim, čtrnáctinásobný český mistr, doma nestačil na Teplice, kterým podlehl 1:5. Chrudimský kouč Felipe Conde byl z prohry pochopitelně rozladěný. „Náš soupeř hrál skvěle a využil své vypracované příležitosti. Nám se zápas nepovedl, musíme dále pracovat a zlepšit se,“ zdůraznil Conde.

Hrdinou zápasu se stal mladý teplický brankář Michal Hůla, který předvedl skvělý výkon a Východočechy doslova vychytal. „Utkání rozhodlo proměňování šancí a hlavně poslední minuta prvního poločasu,“ uvedl teplický gólman a pokračoval: „V tu chvíli se nám povedlo vstřelit dvě branky a zlomit zápas na naši stranu."

Hodně dramatický průběh nabídl páteční zápas v Mělníku. Domácí vedli 5:2, ale v poslední minutě inkasovali od Liberce dva góly, což znamenalo výhru hostí 6:5! „Upřímně, málo lidí věřilo v to, že bychom si mohli nějaký bod odvézt, ale povedlo se. Velice si cením přístupu všech, kluci do zápasu dali maximum a v obrat věřili. Ukázal se týmový duch, na kterém můžeme do budoucna rozhodně stavět,“ liboval si liberecký kapitán Pavel Bína.

Za to v Mělníku zavládl velký smutek! „Ztratili jsme jednoznačně vyhraný zápas,“ litoval trenér Jakub Němec a dodal: „V posledních minutách utkání jsme naprosto vypadli z role a soupeř nás za to potrestal. Abychom ale v lize vyhrávali, tak musíme řešit vlastní výkon a nedělat chyby v obraně, s čímž se potýkáme celou přípravu a bylo to rozhodující i v tomto zápase.“

Remíza se zrodila v Brně, kde Démoni vydolovali bod po výsledku 2:2. Nováček z Tanga Hodonín padl s Plzní, která si z jihu Moravy odvezla vítězství 9:2. Tři body má i Slavia. V Edenu zvládla přetahovanou s Vysokým Mýtem. Zápas dvěma góly rozhodl "sešívaný" Martin Brychta mladší, syn vysokomýtského kouče.

Výsledky 1. kola VARTA futsal ligy

FK ERA-PACK Chrudim - Svarog FC Teplice 1:5 (1:3)

Branky: 12. Éverton (Max) – 6. Claudinho (Litvinov), 19. vlastní D. Drozd, 20. Tato, 34. Tato, 37. Ossorio.

AC Sparta Praha - Dynamo PCO České Budějovice 10:2 (7:0)

Branky: 1. Drahovský, 2. Drahovský (Seidler), 7. Drahovský (Rick), 10. Novak, 13. Kocić, 14. Seidler (Drahovský), 17. Seidler (Drahovský), 28. Seidler, 32. Jasanský, 37. Kocić – 24. Jasanský, 31. Radouch.

Helas Brno - FC Démoni Česká Lípa 2:2 (1:1)

Branky: 8. Lidmila (Šarközy), 27. Mužík (Kubíček) – 4. Abrham (Zapletal), 27. Hanzlík (Zapletal).

SK Slavia Praha - Nejzbach Vysoké Mýto 5:3 (1:1)

Branky: 9. vlastní Rosůlek, 25. Homola (Záruba), 34. Záruba (Leovski), 35. Brychta (Záruba), 36. Brychta (Směřička) – 19. Vágner, 22. Jiráský (Fejl), 27. Semerád (Špinar).

SK Olympik Mělník - FTZS Liberec 5:6 (4:2)

Branky: 4. Gabčo, 8. vlastní Baláž, 9. Gabčo (Mažári), 14. Vokoun, 28. Žampa (Zdržálek) – 1. Henzl (Vogt), 5. Kazda (Henzl), 32. Baláž (Daněk), 34. Janáček (Bína), 40. Henzl (Bína), 40. Vrabec (Kazda).

FC Tango Hodonín - SK Interobal Plzeň 2:9 (1:4)

Branky: 14. vlastní Zajíček, 29. Jakubíček (Buc) – 3. Vnuk (Holý), 7. Vnuk, 9. Rešetár (Vnuk), 16. Kovács (Holý), 22. Rešetár (Vnuk), 23. Vnuk (Rešetár), 32. Holý (Vnuk), 33. Holý (Vnuk), 39. Vnuk.

Program 2. kola VARTA futsal ligy

Pátek 13. září: Chrudim – Helas Brno (20:00), Plzeň – Slavia Praha (20:00), Teplice – Vysoké Mýto (20:00), Česká Lípa – Mělník (20:30).

Neděle 15. září: České Budějovice – Hodonín (19:00), Liberec – Sparta Praha (19:30).