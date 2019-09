Futsalová Sparta chce uspět i v Lize mistrů, reprezentace touží po MS | iSport.cz

Již ve čtvrtek odstartuje VARTA futsal liga. „Už se všichni těšíme do hal na sport jako takový. Papírování mezi sezonami už bylo dost. Liga slibuje výborný souboj Sparty s Chrudímí, uvidíme také Ligu mistrů a boj reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa,“ řekl na úvod předsezonní tiskové konference Otakar Mestek, předseda Výkonného výboru svazu futsalu České republiky.

Stejně jako v minulosti by měl mezi hlavní aspiranty na titul patřit ERA-PACK Chrudim. Ten ale v poslední odehrané sezoně vystřídala na českém trůnu pražská Sparta. Ta tak vstoupí do nové sezony poprvé v roli obhájce. „Splnili jsme si to, na co jsme čekali mnoho let. Oslavy už jsou ale za námi a nyní začínáme s čistým štítem. Určitě chceme ligu znovu vyhrát, ale nějaký tlak plynoucí z toho, že jsme obhájce, necítíme. Vždy jsme měli ty nejvyšší cíle, takže je to pro nás stále stejné,“ uvedl trenér Sparty Beni Simitči.

Futsalová liga, to ale není jen Sparta a Chrudim. „Kvalita ligy vypadá nakonec dobře. Před pár měsíci se zdálo, že některé týmy sníží své rozpočty, ale nakonec k tomu nedošlo. Kromě Sparty a Chrudimi skvěle fungují v Teplicích, ale i v Plzni a na Slavii. Těchto pět týmů stoprocentně splňuje evropské parametry,“ je si jistý Mestek.

Nováčkem soutěže je českobudějovické Dynamo, za které by měli mimo jiné nastupovat i bývalí ligoví fotbalisté jako Luboš Pecka či Roman Lengyel. „Hrozně bych si přál, aby se v lize Dynamo chytlo. Bohužel se trochu obávám, že v Budějovicích podceňují úroveň první ligy. Moc neposilovali a věří, že odehrají soutěž svou fotbalovostí. Jsem přesvědčený, že rozdíl mezi první a druhou ligou je obrovský. Hrozně bych si přál, aby se zabydleli, ale momentálně je to pro mě zatím jeden z hlavních kandidátů sestupu. I když bych se rád mýlil,“ podotkl předseda futsalového svazu. Podle něj se se záchranou bude potýkat také Tango Hodonín, které se, stejně jako Nejzbach Vysoké Mýto, vrací do nejvyšší soutěže.

Sparta v Lize mistrů

Vůbec poprvé se v Praze představí Liga mistrů. Sparta bude od 10. do 13. října pořádat tzv. Main round této největší evropské klubové soutěže, kde bude usilovat o postup do další fáze proti polskému Rekordu Bielsko-Biala, rumunskému Imperial Wetu a maltskému Luxolu. „Na jednu stranu se mi soupeři líbí, ale na druhou ne. Nepříjemné je, že máme ve skupině Rekord, kde jsem působil. Budu tedy hrát proti svým známým, což není nikdy moc ideální, ale zároveň se na ten zápas velmi těším. Myslím si ale, že největší konkurent v souboji o postup budou Rumuni,“ tuší sparťan Michal Seidler.

„Už po losu jsme očekávali, že finální složení skupiny bude takové, jaké nakonec je. Rumuni mají největší sílu ve svém trenérovi. Polský tým, i díky Michalovi (Seidlerovi), dobře známe a víme, že budou také silní. Stejně tak maltský Luxol, který má v kádru několik Brazilců. Postupuje jen jeden tým, takže musíme hrát všechny zápasy naplno a ne nějak spekulovat. Náš cíl je jasný, a to postoupit,“ doplnil trenér Simitči.

Reprezentaci čeká boj o MS

Český národní tým se pokusí probojovat znovu po osmi letech na mistrovství světa. Již 22. - 27. října 2019 bude usilovat v Portugalsku o postup do další části kvalifikace. Kromě domácího výběru zde narazí na Německo a Lotyšsko. Do elitní fáze, která se odehraje na přelomu ledna a února 2020, postoupí první dva týmy. „Určitě máme na to, postoupit. S Německem už jsme hráli a mělo by být v našich silách ho porazit. Co se týče Lotyšska, tak to je pro mě trochu neznámá. Portugalsko bude nejtěžším soupeřem, ale podle mě patří mezi týmy, které se dají porazit," řekl k soupeřům Seidler.

„Postoupit na světový šampionát je čím dál těžší. Fotbalových asociací, které dávají peníze i do futsalu a tvoří velké týmy a ligy, je každý rok čím dál více. V Evropě dnes už nejsou slabé týmy. I přílivem Brazilců do postsovětských zemí se futsal vyrovnává a týmy z třetího koše mohou porazit mužstva z prvního, což dříve nebylo. Bude záležet na maličkostech, na aktuální formě. Faktorů je hodně, ale každý zápas začíná 0-0. Budeme se o postup rvát až do konce a uvidíme, jak to skončí. Chceme se ale na mistrovství světa vrátit a pro postup uděláme všechno,“ uvedl trenér české reprezentace Tomáš Neumann.

Národní tým čeká ještě v září v polském Krosnu turnaj Visegrad4, kde se utká s Maďarskem, Slovenskem a Polskem. „Jako vždy bylo náročné vytvořit takto zkraje sezony nominaci. Není totiž nijak možné hráče vidět v zápasech, jsou jen po letní přípravě. Navíc nás krátce nato čeká kvalifikace, takže jsem musel nominovat to nejsilnější, co máme. Dříve jsem bral na tento turnaj i nováčky,“ objasnil Neumann svou volbu.

Nominace ČR na Visegrad4:

Ondřej Vahala, Libor Gerčák (oba Sparta) – Tomáš Vnuk, Lukáš Rešetár, Michal Holý (všichni Plzeň), Michal Seidler (Sparta), Tomáš Koudelka, Matěj Slováček, David Drozd, Pavel Drozd (všichni Chrudim), Jan Janovský (Rekord Bielsko Biala), Jiří Vokoun (Mělník), David Černý (Teplice), Radim Záruba (Slavia).