Úspěch na úvod sezony. Český tým vyhrál Visegrad4 | iSport.cz

Remíza přišla hned na úvod turnaje s Maďarskem. Češi sice vedli po trefách Rešetára s Vnukem 2:1, ale v závěru o vítězství přišli. Trenér Tomáš Neumann byl během zápasu kritický na hráče a spokojený nebyl ani po zápase: "Myslím si, že jsme nepodali náš nejlepší výkon. Málo jsme se cpali do střelby. Šance, které jsme si vytvořili, jsme zakončovali slabě. Na tréninku chtějí kluci gólmanům urvat hlavy a v zápase střílíme placírkou. To nebyly střely. Když nejsme v zakončení agresivní, tak nemůžeme vyhrát."

Lepší už to bylo druhý den v derby se Slovenskem. Češi vyhráli vysoko 8:4. Dvěma góly se zaskvěl nováček Jiří Vokoun, David Černý nebo Tomáš Vnuk. "Jirku sleduji dlouho. Je to hráč na mezinárodní futsal. Jen mi potvrdil to, co jsem si myslel. Na to, že hrál dneska poprvé mezinárodní zápas, tak ho zvládl bravurně. Jeho dva góly jsou třešničkou na dortu," řekl Neumann.

Rozhodující duel sehráli Neumannovi svěřenci s domácím Polskem. V utkání vedli 3:0, ale soupeř vyrovnal. Zápas nakonec rozhodl chvíli před koncem David Černý. „Náš výkon šel zápas od zápasu nahoru, ale pořád nejsme v optimální formě. S touto bychom měli v kvalifikaci problémy,“ upozornil trenér českého celku.

Výsledky ČR na turnaji

Maďarsko - Česká republika 2:2 (2. vlastní Janovský, 31. Dróth - 6. Rešetár (Seidler), 8. Vnuk (Seidler).

Slovensko - Česká republika 4:8 (17. Směřička (Ševčík), 29. Rafaj (Štrbák), 31. Rick (Štrbák), 37. Směřička (Marton) - 1. Černý (Rešetár), 4. Vokoun, 20. Vnuk (Holý), 23. Černý (Vnuk), 25. P. Drozd (Koudelka), 27. Vokoun (P. Drozd), 34. Holý (Vnuk), 34. Vnuk (D. Drozd).

Polsko - Česká republika 3:4 (28. Lutecki (Kubik), 34. vlastní Rešetár, 36. Zastawnik - 13. Rešetár (Koudelka), 19. P. Drozd (Koudelka), 21. Vnuk, 38. Černý).

Konečná tabulka

1. Slovensko 1-0-0 | 2:1 | 3

2. Česká republika 0-1-0 | 2:2 | 1

3. Maďarsko 0-1-0 | 2:2 | 1

4. Polsko 0-0-1 | 1:2 | 0