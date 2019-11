Plzeň vybojovala v Chrudimi bod a je dál první. Uspěla Sparta i Slavia | iSport.cz

„Do utkání jsme vstoupili dobře, ale brzy jsme dostali neuvěřitelný gól, stejně jako se nám to stalo v poháru v Teplicích. Vytvořili jsme si velké množství šancí, zároveň jsme ale naším neklidem soupeři příležitosti darovali. Zklamali jsme v zakončení, ale oceňuji, že se kluci snažili až do poslední vteřiny zápasu,“ prohlásil kouč Chrudimi Felipe Conde a dodal: „Chci poděkovat chrudimským fanouškům, kterých se sešlo mnoho. Je mi líto, že jsme je nepotěšili. Ale slibuji jim, že náš tým bude v play off znovu silný natolik, aby ze všech sil bojoval o mistrovský titul.“

Výkon Plzně ovlivnilo brzké zranění kapitána Lukáše Rešetára. Fantastický brankář Lukáš Němec se zranil deset minut před koncem, ale Luhový ho bravurně zastoupil. „Skvěle náš podrželi oba naši gólmani. Bod beru, ale možná jsme mohli i vyhrát. Bod z Chrudimi je strašně cenný a uvidíme, co to na konci udělá s tabulkou,“ uvědomoval si plzeňský trenér Marek Kopecký.

Na druhé místo se posunula Sparta. Pražané vyhráli 13:2 nad Hodonínem. Vítězství ukořistilo i druhé pražské S. Sešívaní zvítězili 9:4 v Mělníce, který stále zůstává bez bodu poslední. „Chtěli jsme začít zápas lépe než jindy, zatlačit soupeře a vstřelit branky. To se nám povedlo, nasypali jsme góly, z pěti šancí pět branek. Dobře jsme i bránili, pak jsme ale trochu přestali běhat a pustili soupeře do zápasu. Je to škoda, mohli jsme rozhodnout o vítězství mnohem dřív,“ řekl brankář Slavie Jan Žežulka.

Neskutečnou bitvu viděli fanoušci v České Lípě. Domácí dlouho vedli, ale České Budějovice zápas ve druhé půli otočili na 6:4. Jenže Démoni ještě v závěru našli síly na zvrat a vyhráli 7:6. „Pro diváka skvělý zápas, hodně gólů, skóre nahoru dolů a na konci vítězství, které se nerodilo vůbec lehce,“ řekl českolipský trenér Karel Kruliš.

Výsledky 8. kola VARTA futsal ligy

ERA-PACK Chrudim – Interobal Plzeň 1:1 (1:1)

Branky: 20. Duio – 2. vlastní Duio.

Svarog Teplice – FTZS Liberec 7:1 (2:0)

Branky: 8. Sebiskveradze (Tato), 16. Sebiskveradze (Baran), 27. Baran (Claudinho), 33. Baran (Teka), 34. Claudinho (Tato), 35. Claudinho (Tato), 38. Litvinov (Teka) – 31. Benek.

Sparta Praha – Tango Hodonín 13:2 (7:1)

Branky: 3. Drahovský (Amadeu), 4. Amadeu (Drahovský), 10. Kocič (Grbeša), 15. Grbeša (Novak), 17. Novak (Kocič), 17. Grbeša (Novak), 19. Drahovský (Seidler), 23. Kocič, 26. Drahovský, 27. Amadeu, 37. Seidler, 39. Kocič, 39. Kocič – 13. Hromek (Bohun), 31. Bohun (Hromek).

Olympik Mělník – Slavia Praha 4:9 (2:5)

Branky: 11. Zdržálek (Gabčo), 20. Hrdina (Nečas), 24. Šustr (Zdržálek), 38. Moravec (Zdržálek) – 3. Brychta (Směřička), 4. Brychta, 5. Radovanovič (Záruba), 6. Jošt (Homola), 7. Jošt (Homola), 23. Radovanovič (Záruba), 31. Směřička (Radovanovič), 35. Sláma (Homola), 40. Brychta (Směřička).

Démoni Česká Lípa – Dynamo České Budějovice 7:6 (3:1)

Branky: 1. Fichtner (Havrda), 4. Kubelka (Fichtner), 18. Havrda, 24. Fichtner (Rott), 32. Abrham (Havrda), 36. Fichtner (Němec), 37. Rott (Zapletal) – 15. Radouch, 21. Radouch (Benát), 21. Radouch (Pouzar), 22. Benát (Pouzar), 25. Benát (Hačka), 30. Benát (Pouzar).

Tabulka VARTA futsal ligy • Foto VARTA futsal liga

Další program VARTA futsal ligy

Pondělí 11. 11.: Helas Brno – 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto (19:30)

Pátek 15. 11.: SK Slavia Praha – AC Sparta Praha (20:00), 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – SK Olympik Mělník (20:15), FC Tango Hodonín – Svarog FC Teplice (20:30).

Neděle 17. 11.: Dynamo České Budějovice – FK ERA-PACK Chrudim (19:00), FTZS Liberec – FC Démoni Česká Lípa (19:30).