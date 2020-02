Skvěle! Futsalisté zdolali Slovinsko a jsou o krok blíž MS. Kouč byl hrdý | iSport.cz

Čeští futsalisté vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství světa nejlepším možným způsobem. V brněnské hale Vodova před téměř třinácti sty diváky porazili v úvodním duelu skupiny Slovinsko 3:1. V druhém zápase došlo na překvapení, když Rumunsko zdolalo Kazachstán rovněž 3:1. Tento výsledek nahrál mírně do karet i Čechům, kteří by při určité shodě okolností mohli oslavovat postup na šampionát již v pondělí po odehrání druhých zápasů skupiny.

Futsalovou reprezentaci nasměroval za nesmírně důležitou výhrou v 10. minutě Michal Holý, který po narážečce Tomáše Vnuka s Janem Janovský trefil nejprve tyč, ale napodruhé již propálil slovinského gólmana. Druhou branku přidali Češi v závěru první půle po odvážném průniku brankáře Ondřeje Vahaly, který na útočné polovině prostrčil míč mezi čtveřicí soupeřů na Vnuka, a ten balon nasměroval pod břevno.

Stav 2:0 vydržel až do 35. minuty, kdy Slovinci rozehrávali standardní situaci těsně před brankovištěm a Matej Fideršek se štěstím, když míč prošel mezi nohama Tomáše Koudelky, snížil na 1:2. V 38. minutě byl ale po dlouhém výhozu Vahaly faulován v pokutovém území Radim Záruba a z následné penalty upravil na konečných 3:1 Koudelka.

„Bylo to velice těžké utkání. Jsem na kluky velmi hrdý,“ chválil kouč české reprezentace Tomáš Neumann, který se musel obejít nejen bez zkušených Lukáše Rešetára a brankáře Libora Gerčáka, kteří jsou zranění a v nominaci na kvalifikaci tak chybí, ale i bez střelce Michala Seidlera, který si odpykával trest z předešlé fáze kvalifikace.

„Takhle mladý tým jsme dlouho neměli. Hráči plnili to, co jsme si před zápasem řekli. Dokázali jsme se prosazovat, tam, kde jsme měli. Škoda nevyužitých šancí, ale Slovinsko je velice silný soupeř. Je to pro nás cenné vítězství, kterého si vážíme, ale je to pouze první krok. My půjdeme dál za svým snem. Za postupem na mistrovství světa,“ uvedl Neumann.

V druhém zápase kvalifikační skupiny porazilo překvapivě Rumunsko favorizovaný Kazachstán 3:1. Díky tomuto výsledku se teoreticky může stát, že Češi budou slavit postup na mistrovství světa již v pondělí, kdy je od 18 hodin v brněnské hale Vodova čeká souboj právě s Rumunskem.

Pokud by česká reprezentace v tomto duelu zvítězila a ve večerním zápase hraném od 21 hodin by Kazachstán maximálně remizoval se Slovinskem, znamenalo by to pro tým Tomáše Neumanna jistotu prvního místa ve skupině, které zajišťuje účast na šampionátu v Litvě. Druhý tým skupiny čeká ještě baráž.

Výsledky kvalifikace o postup na MS 2020 v Litvě

Česká republika – Slovinsko 3:1 (2:0)

Branky: 10. Holý, 19. Vnuk (Vahala), 38. z pen. Koudelka – 35. Fideršek (Fetič). ŽK: Koudelka, Vnuk – Osredkar, Fetič, Čeh. Diváci: 1232.

Česká republika: Vahala (Hůla) – P. Drozd, D. Drozd, Slováček, Koudelka – Vokoun, Záruba, Černý, Křivánek, Holý, Janovský, Vnuk. Trenér Tomáš Neumann.

Slovinsko: Puškar (Lovrenčič) – Mordej, Čujec, Fetič, Čeh – Hozjan, Koren, Totoškovič, Osredkar, Turk, Bukovec, Duščak, Fideršek. Trenér Andrej Dobovičnik.

Kazachstán – Rumunsko 1:3 (1:0)

Branky: 39. Hiquita – 2. Stoica, 33. Valadares, 34. Tonita. ŽK: Szöcs (ROM). Diváci: 612.

Kazachstán: Hiquita (Gurov) – Taynan, Tursagulov, Douglas, Orazov – Imanalin, Nurgožin, Leo, Valiullin, Suejmenov, Akbalikov, Jesenamanov, Knaub. Trenér Kaká.

Rumunsko: Tonita (Grigoras) – Stoica, Valadares, Szöcs, Panzaru – Hadnagy, Covaci, Movileanu, Craciun, Ferreira. Trenér Robert Lupu.

Tabulka