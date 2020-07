Velký třesk ve Spartě. Sedm futsalistů skončilo, šest přišlo. Co na to kouč? | iSport.cz

Po třech letech další velká změna. V létě 2017 převzal futsalovou Spartu trenér Beni Simitči s tím, že ji chce dostat na výsluní a sbírat úspěchy. Klub od té doby vůbec poprvé v historii vyhrál titul i český pohár, zahrál si i Ligu mistrů. Před novou sezonou ale libeňský celek prochází velkou obměnou. Opustilo ho sedm hvězd, šest nových hráčů přišlo. Poznamená to Spartu? „Beru to jako okysličení a věřím, že ligu pozitivně překvapíme,“ přeje si Simitči.

Hvězda vedle hvězdy bažící po úspěchu. To byla futsalová Sparta v uplynulých sezonách. V roce 2019 to parta trenéra Beniho Simitčiho, jenž tým převzal v létě 2017, dotáhla k titulu a následně i k zisku českého poháru. Sen o obhajobě utnul koronavirus a ukončený ročník bez play off, jehož vítězem, ne mistrem, byla vyhlášena Chrudim, v té době vedoucí tým tabulky.

Před novou sezonou se ale v kádru Sparty dějí věci. Skončilo hned sedm velkých futsalových jmen. Michal Seidler, Tomáš Drahovský, mimochodem kapitáni z posledních dvou let, Wilde, Tihomir Novak, Gabriel Rick, Mladen Kocič a Libor Gerčák už rudý dres oblékat nebudou.

„K přerodu dochází z několika důvodů. Měli jsme pod sebou dva roky mnoho hvězd, takže jsme se rozhodli tým okysličit. Samozřejmě hrála z části roli i ekonomická krize, která je a během podzimu bude podle mě ještě horší. Nedokončená soutěž, tedy i neodehrané televizní zápasy a tím pádem nesplnění reklamních věcí vůči partnerům toto ovlivnily a zapůsobilo to. Každý navíc ví, že ve Spartě byli nejdražší hráči,“ uvedl trenér týmu Beni Simitči.

Ten spolu se svým bratrem Agem, prezidentem klubu, a Jaromírem Blažkem, manažerem a legendou fotbalové Sparty, po odchodu hvězd skládá kádr pro novou sezonu. Do Sparty se z hostování vrátili Antonín Hrdina a Azem Brahimi, který se stihl stát mistrem Kosova. Staronovou posilou je také kolumbijská superstar Angellot. Nově v UNYP Areně najdou domov také Jiří Vokoun, Slovinec Benjamin Tušar a Brazilec William.

Beni Simitči je přesvědčený, že velká obměna mužstva by neměla být zásadní komplikací a má k tomu i důvod. „Doteď jsme hráli určitý systém, ale nyní budeme preferovat jiný, postavený více na bázi pivotů,“ nastínil.

Kouč libeňského celku vidí v práci s prakticky úplně novými hráči velkou motivaci. „Co si budeme povídat, mít dvanáct hvězd, které dokázaly v kariéře velké věci, tak ty není moc co učit. Můžete po nich chtít pár klasických věcí, ale ve většině případů se tito hráči v klíčových momentech rozhodují dle své úvahy. Teď to bude úplně opačné. Budeme muset určité věci zautomatizovat, když nebude prostor to využít, dostanou hráči šanci improvizovat. Bude to pro mě oživení i v tom, že kádr bude složený z mladších hráčů, se kterými chci více makat. Z jejich strany očekávám, že se budou chtít ukázat a dokázat, proč jsem si je vybral. I proto se na novou sezonu těším a věřím, že pozitivně překvapíme celou ligu,“ konstatoval Simitči.