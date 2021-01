Slavia ukončila futsalovou nadvládu Sparty. Tu sestřelili její bývalí hráči

Byl 29. prosinec 2017, když futsalová Slavia porazila v derby Spartu 2:1. Od té doby kralovali českým palubovkám v souboji městských rivalů rudí. V osmi zápasech zapsali osm výher, navíc s drtivou převahou ve skóre 47:15. Každá série ale jednou končí a ve čtvrtek večer došlo na tu sparťanskou futsalovou. Slavia totiž v aréně svého protivníka zvítězila 4:2.

Hlavním hrdinou 21. futsalového derby pražských „S“ se stal David Jošt. Odchovanec královéhradeckého futsalu, který oblékal později i dres Sparty, svůj bývalý klub sestřelil třemi góly. Aby toho z pohledu Libeňských nebylo málo, i čtvrtou trefu (v zápase třetí) přidal jejich bývalý hráč, a to zkušený Zdeněk Sláma. „Měl jsem kliku, že se to ke mně před brankou odráželo. Dík patří hlavně klukům. Jsem rád, že to tam tak napadalo,“ těšilo autora hattricku Jošta.

V poslední minutě sice Sparta dokázala dvěma góly Lukáše Křivánka výsledek korigovat, historicky šestou porážku v derby ale neodvrátila. „Neměli jsme štěstí v brankových příležitostech. Bez gólů nemůžete vyhrát. Na hráčích bylo znát, že jsou trochu nervózní a možná kvůli tomu neměli úplně přesnou mušku. Na druhou stranu jim ale nemám co vytknout. Nyní budeme pracovat na chybách, které zapříčinily naši prohru,“ pronesl po zápase trenér Sparty Beni Simitči.

Ten přiznal, že ho těší náboj, který výhrou Slavie derby dostává. „Nyní bude mít náš vzájemný zápas skutečnou hodnotu derby. Dosud to v posledních letech totiž nebylo až tak zajímavé, jelikož jsme vyhrávali velkými rozdíly. Všichni nyní budeme mít větší motivaci. Slavia byla lepší, produktivnější, gratuluji jí k vítězství. My se prohru pokusíme odčinit za týden v pátek, kdy hrajeme u nich,“ navázal sparťanský kouč s tím, že i v dalším vzájemném duelu budou červenobílí favoritem.

„Chtěli jsme celý zápas Spartu presovat. Čekali jsme, že bude Beni točit pět šest lidí, že to nemohou udýchat. Jinak si ale myslím, že šlo o vyrovnané utkání, které rozhodly naše šance. My je proměňovali, Sparta své ne,“ zhodnotil duel trenér Slavie David Filinger.

Výsledek dohrávky 4. kola první futsalové ligy

Sparta Praha - Slavia Praha 2:4 (0:1)

Branky: 40. a 40. Křivánek – 1., 23. a 36. Jošt, 32. Sláma.

Tabulka: