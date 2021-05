Plzeň vydřela první finálový bod. Rozhodl Vnuk, trefil se i brankář

Lepší vstup do úvodního střetnutí finále měla Chrudim, pomohl jí k tomu i zkrat slovenského reprezentanta Ricka, který zasáhl loktem do hlavy Pavla Drozda, za což byl vyloučen. Následnou početní výhodu Východočeši bleskově využili, trefil se druhý z dvojčat Drozdových David – 0:1.

Náskok vydržel Chrudimským tři minuty, pak ale vyslal tvrdou ránu z poloviny hřiště domácí brankář Vahala a bylo srovnáno. V závěru prvního poločasu ale znovu udeřili hosté. Yuriho povedený volej vyrazil Vahala k Davidu Drozdovi, který poslal čtyři sekundy před přestávkou Chrudim do vedení 2:1.

Ani podruhé však celek trenéra Felipe Condeho náskok neudržel. V 31. minutě prošla do sítě dalekonosná rána Tomáše Vnuka. Ten se pak blýskl i v prodloužení, když ho nádherným obloučkem našel za obranou Michal Holý a Vnuk ze vzduchu z první překonal hostujícího brankáře Rennana. Chrudimští už na jeho gól nedokázali odpovědět a první finálový bod ze tří potřebných tak zůstal v Plzni.

„Vypadá to, že to s Michalem Holým a Michalem Seidlerem máme nacvičené, ale trenér po mně chce, abych vybíhal, že na to mám rychlost. Kluci mi tam balon hází a zase mi to tam padlo, když jsem přehodil gólmana,“ vyjádřil se k rozhodující trefě Vnuk. „Důležité bylo, že jsme udrželi emoce. Trenér nás na soupeře perfektně připravil, seděl u toho každý den, měli jsme i dlouhé video. Každý útok, každou standardku nám rozebral. My jsme do puntíku plnili to, co po nás chtěl,“ doplnil plzeňský střelec.

Na chrudimské straně panovalo zklamání. „Nedařilo se nám, Plzeň zaslouženě vyhrála, ale věřím, že v dalším zápase budeme lépe připravení. Zejména naší druhé čtyřce se nevedlo. Nebyla to naše hra, neútočili jsme dostatečně rychle, nešly nám standardní situace. Musíme změnit nastavení v hlavě,“ uvědomoval si trenér Felipe Conde.

Výsledek 1. finále

SK Interobal Plzeň - FK Chrudim 3:2pp (1:2)

Branky: 11. Vahala (Vnuk), 31. Vnuk (Holý), 45. Vnuk (Holý) – 8. D. Drozd (Max), 20. D. Drozd (Yuri). ČK: 8. Rick (Plzeň). Stav finálové série 1:0. Hraje se na tři vítězná utkání.

Program finále:

2. zápas: FK Chrudim – Interobal Plzeň 24. 5. od 19:00

3. zápas: Interobal Plzeň – FK Chrudim 27. 5. od 19:00

Případný 4. zápas: FK Chrudim – Interobal Plzeň 30. 5. od 19:00

Případný 5. zápas: Interobal Plzeň – FK Chrudim 2. 6. od 19:00