Futsalová liga zná finalisty! Vítěz základní části Plzeň vyzve Chrudim

Západočeši zvládli semifinále rychle, ale tak jednoduché to zase nebylo. Slavia předvedla parádní výkony. Ve druhém utkání sahala po vyrovnání, ale nakonec prohrála 2:4. Ve středu pak Interobal rozhodl a postoupil po výsledku 5:1.

„Nebyla to lehká série,“ uznal trenér Plzně Marek Kopecký. „První zápas jsme vyhráli zaslouženě. Druhý byl obrovsky náročný, Slavia hrála velmi dobře a byla nám po celou sérii vyrovnaným soupeřem. V celkovém součtu jsme ale byli o malinko lepší a rozhodla možná i zkušenost hráčů.“

Trenér Slavie David Frič viděl na svém týmu velký progres: „Naše výkony měly stoupající tendenci. Jsem celkově spokojený s tím, jak hráči pracují. Zaznamenali jsme velký progres. Všechny tři zápasy s Plzní byly vyrovnané, ačkoliv to skončilo 3:0. Rozhodně se nemáme za co stydět.“

Chrudimští ušli náročnější cestu. Za stavu 2:0 v sérii nezvládli Východočeši doma proměnit mečbol. Prohráli 2:3 po penaltovém rozstřelu. V pátek tak měla série čtvrté pokračování v chomutovském azylu Teplic. Po krásné bitvě vyhrál čtrnáctinásobný mistr 5:3 a proklouzl do finále.

„Celkem čtyřikrát jsme si zahráli proti skvělému týmu Teplic a v řádné hrací době ani jednou neprohráli, to dokazuje, jak moc soustředění jsme byli,“ připomenul fakta semifinále chrudimský kouč Felipe Conde a soupeři vzkázal: „Chci poblahopřát Svarogu za pěkný rok, který mají za sebou. Myslím si, že to je tým, který v rámci ligy nejvíce vyrostl. Jsem hrdý na to, co kluci doposud předvedli, ale chceme ještě víc. Teď budeme tvrdě pracovat, abychom splnili náš hlavní cíl – získali mistrovský titul.“

Teplický asistent trenéra Tomáš Künzl litoval individuálních chyb svého mužstva v posledním utkání: „Poslední zápas rozhodly, v určitých situacích jsme se špatně rozhodli nebo zareagovali, opět. Chrudim ukázala svou sílu hlavně v zakončení a dohrání všech situací. Kluci ale bojovali až do konce utkání. Byl to vyrovnaný souboj. Všechna semifinálová utkání mohla dopadnou všelijak, byla to skvělá futsalová podívaná.“

Výsledky 1. FUTSAL ligy – 2. semifinálový týden

2. zápas: SK Slavia Praha – SK Interobal Plzeň 2:4 (1:2)

Branky: 13. Jošt (Záruba), 37. Záruba – 19. Vnuk (Holý), 20. Vnuk (Holý), 22. Rešetár, 39. Vnuk.

3. zápas: SK Interobal Plzeň – SK Slavia Praha 5:1 (2:1)

Branky: 6. Buchta (Rešetár), 11. Zdráhal (Vahala), 35. Vnuk (Holý), 38. Vnuk, 39. Rešetár (Vnuk) – 7. Ševčík (Karpiak). Konečný stav série: 3:0.

3. zápas: FK Chrudim – Svarog FC Teplice 2:3pk (2:2)

Branky: 1. Yuri (Koudelka), 8. D. Drozd (Yuri) – 3. Paulinho (Joao Salla), 15. Paulinho (Deco), rozhodující pk Tato.

4. zápas: Svarog FC Teplice – FK Chrudim 3:5 (1:1)

Branky: 9. Baran (Alemao), 31. Adriano (Deco), 37. Joao Salla (Deco) – 14. Éverton (Koudelka), 22. P. Drozd (Éverton), 29. Koudelka (P. Drozd), 34. Slováček, 40. Max (Éverton). Konečný stav série: 1:3.

Program finále play off

Prví zápas finále hraného na tři vítězná utkání se uskuteční ve čtvrtek 20. května od 19 hodin v Plzni. Zápas vysílá živě HbbTV, web ČT Sport a YouTube kanál Futsal – FIFA ČR. Finále skončí nejpozději pátým zápasem, který by se případně odehrál 31. května.