Osobnosti hrály futsal pro milovaného maséra. Gerčák se loučil s reprezentací

Celou akci odstartovalo finále Univerzitní futsalové ligy mezi domácí Masarykovou univerzitou a VŠB-TU Ostrava. Brňané vyrovnali v poslední minutě na 2:2 a poslali zápas do penaltového rozstřelu. V něm nakonec uspěli ostravští vysokoškoláci.

Vyrovnané, a místy úsměvné, utkání nabídl i souboj legend a osobností. Tým Vládi Mikuláše remizoval s Real Top Praha 4:4. Po utkání se dražily dresy a různé fotbalové artefakty. „Dražba vynesla částku 174 tisíc korun. Už teď je jasné, že akce splnila účel, a to není sečteno vše. Hlavně, že se Vládík bavil,“ těšilo trenéra české futsalové reprezentace Tomáše Neumanna.

Podepsaný dres Roberta Lewandowskiho z Bayernu Mnichov se vydražil za 70 tisíc korun. „Všem, kdo na akci přispěli, moc děkujeme,“ vzkázala Petra Panchartková ze spolku Futsal za život.

Gerčák po 176 zápasech ukončil reprezentační kariéru

Česká futsalová reprezentace zakončila celý brněnský večer soubojem se Slovenskem. Šlo o závěrečný zápas Turnaje 4 zemí, který začal ve středu v Piešťanech. Oba celky měly shodně šest bodů po dvou duelech. Češi porazili Rakousko 8:2 a Bosnu a Hercegovinu 5:3. Páteční duel nakonec vyhráli Slováci 3:1, kteří si na přelomu ledna a února zahrají své první EURO. Jedinou branku českého celku vstřelil v prvním poločase Jan Křemen.

Do svého posledního reprezentačního zápasu, přímo před zraky Vladimíra Mikuláše, nastoupil brankář Libor Gerčák. V reprezentaci nasbíral 176 startů, vstřelil pět branek, získal bronz na EURO 2010 a účastnil se pěti evropských a tří světových šampionátů. „Byl to super zážitek. Strašně si cením toho, že jsem tu byl v roli brankáře takhle dlouho,“ líčil Gerčák po svém posledním reprezentačním zápase.

S futsalem ale nekončí. Stále bude chytat za Nejzbach Vysoké Mýto, se kterým chce zpět do 1. Futsal ligy. „Rád bych hrál futsal stále pro radost. Dokud mě to bude bavit, tak bych chtěl i nadále chytat,“ usmíval se legendární gólman, který zůstává u reprezentace v roli kustoda: „Kluci mi už nyní dali zbytek oblečení, který u sebe měli. Já to budu muset posčítat, a pak teprve uvidíme, jaký bude konečný výsledek.“

Výsledky české futsalové reprezentace

Česká republika – Rakousko 8:2 (3:1)

Branky: 11. Klíma (Koudelka), 12. Křemen (Jošt), 19. D. Drozd (Křemen), 22. Homola (Hůla), 30. Rešetár (Vnuk), 34. Seidler (Vnuk), 34. Vnuk, 38. Holý (Vnuk) – 15. Bicer, 40. Meitz. Česká republika: Vavrek (21. Hůla) – D. Drozd, Jošt, Homola, Křemen – Klíma, P. Drozd, Rešetár, Slováček, Koudelka, Seidler, Holý, Vnuk. Trenér Tomáš Neumann.

Bosna a Hercegovina – Česká republika 3:5 (1:4)

Branky: 13. vlastní Koudelka, 34. Aladžić (Milanović), 39. Kahvedžić (Jelić) - 3. P. Drozd (Slováček), 13. P. Drozd (Slováček), 15. Holý (Vnuk), 20. P. Drozd (Slováček), 40. Seidler. Česká republika: Vavrek (21. Hůla) – Slováček, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd – Seidler, Rešetár, Holý, Vnuk, Homola, Křemen, Klíma. Trenér Tomáš Neumann.

Česká republika – Slovensko 1:3 (1:1)

Branky: 6. Křemen – 18. Zdráhal (Rick), 26. Turek (Drahovský), 37. Drahovský. Česká republika: Gerčák (39. Vavrek) – Křemen, Koudelka, D. Drozd, P. Drozd – Rešetár, Seidler, Holý, Vnuk, Homola, Klíma, Slováček. Trenér Tomáš Neumann.