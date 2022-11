Sparta nečekaně klopýtla v Liberci. Plzeň si vystřílela náskok

Sparťané prožili smolný týden. Po vyřazení v poháru se Slavií ztratili v neděli dva body v Liberci. Severočeši se po remíze 2:2 odlepili od sestupové pozice. „Remíza je za mě spravedlivá a jsme za ni rádi,“ oddychl si kapitán FTZS Pavel Bína. Náskok třetí Sparty na čtvrtou Slavii se ztenčil na šest bodů. „Doufám, že tyto ztráty nás nebudou stát třetí místo v tabulce v dalším průběhu soutěže,“ modlil se trenér Pražanů Beni Simitči.

Druhý nedělní zápas byl velmi atraktivní. Souboj nováčků viděla hala v Kadani. Domácí Perštejn prohrával s Olomoucí 0:3, ale ještě do přestávky dokázal výsledek otočit na 5:3. Celkově pak zaplněná tribuna viděla výhru domácích 7:5. „Zápas jsme si od začátku udělali těžký. Už po pěti minutách jsme prohrávali 0:3, naštěstí jsme udrželi klid v nohách a zápas jsme do poločasu otočili v náš prospěch. Zápas jsme dotáhli do vítězného konce, a to je důležité. Děkujeme všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit a opět vytvořili skvělou atmosféru,“ vzkázal perštejnský Daniel Klíma.

Vedoucí Plzeň si v pátek večer poradila s mladým týmem Rapidu Ústí nad Labem. Ze severu Čech si odvezla vysoké vítězství 10:0. Povinnou výhru si připsal i Olympik Mělník, který na domácí půdě zdolal poslední Vysoké Mýto, které nadále zůstává bez bodu. Výhru 5:1 zhodnotil mělnický futsalista Pavel Šuba: „Zápas s Vysokým Mýtem jsme zvládli na výbornou, ač jsme první půli nehráli úplně v tom tempu, ve kterém jsme chtěli. Ve druhém poločase jsme přidali další branky a zápas kontrolovali až do konce. Dnes pro nás byl zisk tří bodů povinností a jsme rádi, že se tak stalo.“

Tři body uzmuli i sešívaní, kteří splnili roli favorita v České Lípě. Po Joštově hattricku zvítězili 6:3. „Podařilo se mi dát České Lípě druhý hattrick za sebou, je to asi můj oblíbený soupeř. Zápas nebyl jednoduchý, nebyli jsme kompletní,“ uznal střelec z Edenu.

Výsledky 10. kola 1. Futsal ligy

SK Olympik Mělník – 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 5:1 (2:0)

Branky: 2. Vokoun (Nečas), 17. Vokoun (Nečas), 25. Lehner (Novotný), 30. Šiler, 33. Vokoun (Sváta) – 31. Formáček (Gerčák).

FC Démoni Česká Lípa – SK Slavia Praha 3:6 (1:2)

Branky: 16. Mešič (Fichtner), 34. Havrda (Abrham), 40. Fichtner (Macháček) – 5. Kuchta (Vaktor), 6. Homola (Jošt), 22. Jošt (Sita), 23. Jošt (Homola), 28. Brychta (Jošt), 36. Jošt.

FC Rapid Ústí n. L. – SK Interobal Plzeň 0:10 (0:5)

Branky: 8. Seidler (Holý), 10. Rešetár (Seidler), 12. Křivánek, 20. Künstner (Seidler), 20. Seidler (Künstner), 23. Buchta (Rick), 29. Holý (Künstner), 31. Křivánek (Buchta), 35. Holý (Seidler), 36. Buchta (Křivánek).

TJ Spartak Perštejn – SK Olomouc 7:5 (5:3)

Branky: 12. Holman (Klíma), 14. Caio (Tavares), 17. Chmelan (Baran), 20. Tavares, 20. Kiliján (Caio), 36. Klíma (Baran), 39. Caio – 1. M. Janečka (Minx), 9. Minx (Brázdil), 12. M. Janečka, 31. Lošťák (R. Janečka), 40. Minx.

FTZS Liberec – Sparta Praha 2:2 (2:1)

Branky: 19. P. Bína (Jelínek), 20. Jelínek (Daněk) – 18. Brahimi (Darrier), 22. Maxharraj (pen.).

Program 1. Futsal ligy

Pátek 2. prosince

Helas Brno – SK Olympik Mělník (19:30)

Sparta Praha – FK Chrudim (20:00)

SK Interobal Plzeň – TJ Spartak Perštejn (20:00)

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – FC Démoni Česká Lípa (20:00)

SK Slavia Praha – FC Rapid Ústí n. L. (20:00)

Neděle 4. prosince

SKUP Olomouc – FTZS Liberec (19:30)

Tabulka: