Shaq mezi házenkáři! Gigant z MS zaujal i legendu. Žijte svůj sen, říká

Pro Argentince byl překvapením, se kterým se nedokázali při bránění vyrovnat. A podobné to bylo i proti Dánsku. Gauthier Mvumbi se ve druhém zápase Konga dostal k pěti zakončením a zase z toho byly čtyři góly. Tentokrát už se dělil o pozici nejlepšího střelce týmu, i když odehrál jen čtvrtinu hrací doby.

I obhájce titulu trápil svou mohutnou postavou, kdy je skoro nemožné ho po zpracování míče bránit, a chladnokrevností v zakončení. Tentokrát se ale ještě víc projevila slabina v nutnosti rychlého návratu do obrany. Než přeběhl hřiště, nebo aspoň jeho polovinu, aby vystřídal, Severoevropané útočili často do nekompletní obrany. Výsledné skóre 39:19 hovoří za vše.

Mvumbi si ale i tak užívá pozornost. V Egyptě trpělivě odpovídá novinářům, proč hraje za Kongo, když absolutní většinu života tráví ve Francii. Díky původu rodičů má dvojí občanství a ze čtvrté ligy je do výběru galského kohouta opravdu daleko, v konžském je ale místo i pro poloamatéry. „Žijte svůj sen a bojujte za to, kým jste,“ napsal na Instagram. K videu jednoho z prvních gólů přidal všeříkající popisek „říkejte mi El Gigante!“

Jeho videa ovládají nejen házenkářské sociální sítě, šíří se mnohem dál, proto 26letého pivota nadchlo, když ho podpořil jeho idol Shaquille O'Neal. Ten roky zářil v NBA s vahou okolo 140 kilo. Podobnou odhadují fanoušci na sociálních sítích i Mvumbimu, byť „oficiálně“ má pořád 89 kilogramů, on sám se nicméně fanouškům představuje jako „Shaq mezi házenkáři.“

Kongo na mistrovství světa rozhodně není favoritem na postup, byť i po dvou porážkách si ho pořád zajistit může – utká se o něj v úterý v přímém souboji s Bahrajnem. Sám Mvumbi se svěřil se třemi cíli.

1) Pořádně si to užít.

2) Nechytit koronavirus.

3) Sebrat čelenku Mikkelu Hansenovi.

U třetího nedostal šanci. Dlouhovlasá hvězda Dánska Mikkel Hansen do vzájemného zápasu nenastoupila. Možná i proto, že Konžané mezi sebou vypsali interní sázku o to, kdo mu ozdobu hlavy přímo při zápase sebere. A Mvumbi chtěl nasadit všechny své síly a kilogramy, ať už jich je kolikkoli. I to je důkaz, jak africký tým bere šampionát i přes porážky s dobrou náladou.