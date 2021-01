Bez diváků, novinářů i bez Česka. Kdo pokazil házenkářské MS?

Je evidentně jedno, že jste špičkově trénovaný sportovec, žijete měsíce v uzavřené bublině, chodíte každé tři dny na testy, stýkáte se maximálně s manželkou a jídlo vám pokládá služba za dveře. Potvora jménem COVID-19 si vás najde.

Češi přišli těsně před odletem celkem o sedmnáct borců z nominovaných jednadvaceti, mimo jiné o všechny legionáře. Na nich hra dlouhodobě stojí. Dvanáct kusů mělo pozitivní test, zbytek jiné zdravotní trable. Vypadly všechny klíčové opory v čele s kapitánem Ondřejem Zdráhalou a spojkou Tomášem Babákem.

Mimo hru se ocitli i tři trenéři – Daniel Kubeš, Jan Filip i jejich náhradník Pavel Pauza, jinak kouč juniorské reprezentace. Ztráty, které se nedají nahradit. Kdo měl při vrcholu sezony mužstvo vést? Masér s tiskovou mluvčí? Pokud si někdo myslí, že měl národní tým valit do Egypta za každou cenu a s céčkovým či déčkovým výběrem, je úplně mimo. Zdravotně, sportovně ani organizačně by to nedávalo žádný smysl.

Hráči, kteří by mohli být způsobilí ke hře, se rekrutují jen z české nejvyšší soutěže. Navíc z velké části nejde o profesionály. Umíte si představit, že jim v úterý odpoledne zavoláte, že další den letí na mistrovství světa a tam stráví dva týdny? Logisticky nemožná mise. Hoši by se sešli na letišti, jeden druhého by ani neznali a bez jediného tréninku by ve čtvrtek vletěli na Švédy. Z toho by koukala jen ostuda, negativní zápis do análů. Zbytečný hazard se jménem celé české házené.

Zrušení startu na MS je na místě. Nešlo jinak. Nikdo se nebude na Čechy dívat skrz prsty. Trefit to může každého. Třeba ještě dnes před startem šampionátu. Anebo během něj. Další komplikace se očekávají. Byl by zázrak, kdyby nenastaly.

Uspořádání velké akce v původním lednovém termínu je kontroverzní už od začátku. Nebýt šéfem světové házenkářské federace Hassan Moustafa, nepochybně by se odložil na lepší časy. Organizátoři šli na hranu, leckdy až za ni. Dokonce hodlali nahnat do hledišť diváky. Původně třicet procent kapacity, poté slevili na dvacet. Aby těsně před turnajem suše oznámili, že budou tribuny prázdné. Tlak celého světa byl enormní, to nešlo ustát. Bouřili se i nejlepší hráči.

Následně Egypťané sdělili, že v dějišti nebude umožněna ani přítomnost novinářů. Žádné tiskovky s dotazy, rozhovory s hráči, reportáže. Asi se bude hrát jen pro dobrý pocit pana Moustafy.

Koho jiného nyní šampionát, který měl být původně nejlepším historii, zajímá? Češi ho nezkazili.