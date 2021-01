Trenéry reprezentace vyhodili za COVID. Galia lituje: Odvedli kus práce!

Absolutní šok! Odvolání reprezentačních trenérů Daniela Kubeše a Jana Filipa způsobilo v házenkářském hnutí poprask. „Je mi to moc líto, známe se spoustu let. Dali do toho všechno,“ reagoval brankář Martin Galia. „Nechci to nyní komentovat,“ vzkázal Kubeš z Německa.

Co za tím vším vězí? Exekutiva ČSH je přesvědčena, že příprava na MS v Egyptě, kam nakonec národní tým kvůli hromadné nákaze virem COVID-19 neodjel, byla zvolena špatně. Úspěšným koučům Danielu Kubešovi a Janu Filipovi bylo vyčteno, že rozpůlením závěrečné přípravy na šampionát přes vánoční svátky nepřímo přispěli k následné šíření nemoci.

Brankářský veterán Martin Galia má po odřeknutí účasti na vrcholu špatné spaní. Mrzí ho, že v Egyptě nehraje. Zápasy na šampionátu nesleduje, jen proletí výsledky. On sám jako jeden z mála covidem na přelomu roku neprošel. Nákazu prodělal už na podzim.

Když však viděl, jak se celý kádr na začátku ledna postupně rozpadá, finální verdikt úplně chápal. „Mistrovství světa je dlouhodobý turnaj a v něm takto nedokáže fungovat nikdo, kdo na to není opravdu dobře fyzicky a mentálně připraven. Naše základna by musela být obrovská a museli bychom mít obrovské štěstí. Troufám si tvrdit, že s takovým nouzovým řešením by to nezvládl ani žádný jiný sport,“ uvedl. „Za svou kariéru jsem nepotkal trenéra, který by se pod tak improvizovaný tým podepsal.“

Reprezentace se sešla mezi svátky v Zubří, odehrála přípravu se Slovenskem a pak se hráči vrátili na pár dní do svých domovů. Sešli se zase po Silvestru na kempu v Plzni. Tam se pak rozjela nákaza, zasažena byla větší část týmu. K nim se přidalo pět zraněných, takže došlo na zrušení odletu do Egypta. „Trenéři zase vrátili náš nároďák do TOP 10 v Evropě. Odvedli kus práce,“ shrnul Galia, gólman polského Górniku Zabrze. „Nepřipouštěl jsem si, že by to mohlo takto dopadnout. Ale možná byla ta podoba přípravy nešťastná,“ připustil.

Svazová exekutiva soudí, že došlo k pochybení tím, že tým nebyl uzavřený v bublině od začátku až do konce, jako to udělaly jiné celky. Na základě toho Kubeše a Filipa zbavila s okamžitou platností funkce. Po nich rezignovali šéf reprezentačního úseku Daniel Čurda i členka exekutivy a předsedkyně metodické komise Ilona Honsová. Čurda zároveň stáhl svou kandidaturu do letošních házenkářských voleb. Předseda svazu Jaroslav Chvalný a předseda soutěžní komise pan Petr Novák budou vykonávat své funkce jen po zákonnou dobu.

Co na to hráči? Živě o celé věci diskutují, konec kariéry v reprezentaci však údajně nikdo nechystá. Ani Galia. „Nikdy jsem si trenéra nevybíral,“ řekl. Teď si počká, co bude dál. Možná, že nový kouč sáhne k omlazení kádru. „Otázek je moc, odpovědí málo,“ shrnula opora.

Turnaj se rozjel bez diváků a bez Česka, na což má jednačtyřicetiletý brankář jasný názor. „Náš tým, dokud mohl a měl sílu bojovat, byl odhodlaný jet,“ ujistil Galia.

„Tlak byl obrovský. Viděl jsem na hráčích, jak bojují, aby se situace stabilizovala. Jenže ubývaly i psychické síly a domnívám se, že pokud bychom na šampionát nakonec odcestovali, vypětí by mužstvo zlomilo spolu s fyzickým tlakem přímo na místě. Jiné východisko nebylo,“ chápal mimořádné rozhodnutí.