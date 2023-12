Strach a smutek, ale pohádka pokračuje. Malá: Trenér to trochu předpověděl

České házenkářky na MS porazily Španělsko a přiblížily se postupu do čtvrtfinále • Profimedia.cz

České házenkářky na MS porazily Španělsko a přiblížily se postupu do čtvrtfinále • Profimedia.cz

Když před startem šampionátu trenér ženské reprezentace Bent Dahl odhadoval největší favority, jemně zažertoval: „Norsko bude ve finále a bude hrát proti Dánsku. Když Norsko nebude ve finále, znamená to, že ho vyřadíme ve čtvrtfinále 12. prosince.“ Tou dobou asi nikdo nevěřil, že v tento den české házenkářky skutečně nastoupí ke čtvrtfinálovému zápasu. Teď už je to senzační realita. „Bent to tak trochu předpověděl,“ usmála se Veronika Malá po fantastickém postupu z osmifinálové skupiny.