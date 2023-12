Házenkářky na MS skončily osmé, na závěr podlehly Černé Hoře

Češky zakončily šampionát s bilancí čtyř vítězství a pěti porážek. Závěr turnaje a vyřazovací boje jim nevyšly a čtyřikrát po sobě prohrály. Do čtvrtfinále mistrovství světa národní tým postoupil teprve podruhé v samostatné historii, osmé místo vybojoval i v roce 2017 pod vedením trenéra Jana Bašného.

Češky poprvé od rozdělení federace čeká olympijská kvalifikace. V dubnu se o účast na hrách v Paříži v jedné ze tří čtyřčlenných skupin utkají s Argentinou, Španělskem a vítězem duelu Německo - Nizozemsko. Na olympiádu se kvalifikují první dva týmy. Na všechny čtyři celky Dahlův výběr narazil na šampionátu.

Češky po páteční porážce od Německa v úvodu play off o páté až osmé místo vstupovaly do svého závěrečného duelu na šampionátu s cílem vylepšit dosavadní maximum v samostatné historii. Do sestavy se vrátila uzdravená Kovářová, naopak kvůli nemoci tentokrát vypadla Anna Franková.

Češky se v úvodu trápily v útoku a evropské šampionky z roku 2012 v osmé minutě odskočily do vedení 6:1. Trenér Dahl chvíli nato reagoval oddechovým časem a jeho svěřenky po sérii pěti branek a trefě Jeřábkové v 19. minutě srovnaly na 7:7. Černohorky, které v pátek podlehly Nizozemsku, pak ale do přestávky znovu získaly čtyřgólové vedení.

Po změně stran se národní tým několikrát mohl ve skóre přiblížit na tři branky, ale pokaždé selhal v útoku. Češkám tak proti bronzovým medailistkám z loňského Eura nevyšla odveta za play off světové kvalifikace z roku 2019, kdy jim o jeden gól utekl postup.

V závěru zápasu se aspoň dařilo náhradnici Stříškové, která na levém křídle vystřídala unavenou Malou a s pěti góly zaznamenala nejpovedenější zápas na šampionátu. Pětkrát se na české straně prosadily i Šustáčková s Jeřábkovou. Hlavní opora týmu dala v devíti zápasech na turnaji 63 branek a má prakticky jisté prvenství ve střelecké tabulce.

MS házenkářek v Herningu (Dánsko) - o 7. místo:

Česko - Černá Hora 24:28 (10:14)

Sestava a branky Česka: Kudláčková 1, Novotná - Stříšková 5, Šustáčková 5, Desortová 1, Stellnerová, Kuxová, J. Franková 3, Dresslerová, Zachová 1, Kovářová, Jeřábková 5/1, Malá 3, Jestříbková, Cholevová.

Nejvíce branek Černé Hory: Grbičová 7, Bulatovičová 5. Rozhodčí: Lovinová, Stancuová (obě Rum.). Sedmimetrové hody: 2/1 - 5/3. Vyloučení: 0:5. Diváci: 491.