Házenkář Galia a svět jeho ženy. Má lepší kondici a maká na svojí postavě | iSport.cz

Fitbox, Flowin, mnohakilometrové túry po horách, půlmaratony…To je její svět. „Martin tvrdí, že mám lepší kondici než on. Na běhy asi jo. Ale on začal dřív, jeho tělo je opotřebované,“ usmála se devětatřicetiletá trenérka fitness Inge Galiová.

Odpočinek? S tím na ni nechoďte. Lehnout si na pohovku, hodit nohy nahoru a sjíždět nekonečné seriály v televizi, to není nic pro Inge Galiovou. Potřebuje být neustále akční, hýbat se. „Jsem nezmar. Jsem schopná jet od rána do večera. Všichni mi kvůli tomu nadávají. Někdy vypínám až v jedenáct večer,“ vylíčila svůj hektický život.

Stíhá i vařit, péct. Samozřejmě co nejvíc zdravě. „Vymýšlím všechno možné. Baví mě to. Pak zjistím, že jsem v kuchyni šest hodin,“ zasmála se matka dvou dětí. „Takto jsem se nastartovala, a dokud to jde, je potřeba pořád něco dělat. Jsme taková aktivní rodina,“ dodala.

S manželem během koronavirové pauzy doma cvičila. Na programu byly hlavně prvky Flowinu a fitbox. „Ještě je na tom dobře. I když je jasné, že jeho tělo už ze sebe nevydává to, co dřív, a je to horší a horší. Ale za mě pořád dobrý. Sám na sobě vidí, že když nemá pohyb, je to špatné. Je zodpovědný, snaží se,“ pochválila házenkářského reprezentanta, jemuž dopřává i masáže. „Chtělo by to víc regenerace, ale na to není moc času. Přibyla mu i zahrádka. I tam se namakáte,“ podotkla nadšená sportovkyně.

Když spolu vyrazí do „terénu“, Galia jede na kole a jeho choť běží. Jejich společnou vášní jsou hory. „Oba je milujeme. Tam se vyřádíme. Je to náš druhý domov,“ uvedla. Jednačtyřicetletému manželovi přeje, ať v bráně ještě nějaký čas vydrží. Ideálně dva roky. „Ale sama vidím, že tělo v plném zápřahu nefunguje tak jako předtím. Člověk si troufá na víc, než mu dovolí,“ ověřila si.

Dva měsíce v domácím „vězení“ byly pro sportovní rodinu kruté. Ovšem to svoje si oba stejně našli. „Když je člověk disciplinovaný, dá se to. Zvládli jsme to,“ oddechla si Galiová. „On mi pořád nadává, ať si dám aspoň jeden den odpočinek. Ale já to neumím,“ přiznala.

Když dvojnásobný nejlepší házenkář Česka vidí, jak jeho žena kmitá, nedá mu to a taky přiloží ruku k dílu. „Vidí, že jsem pořád v pohybu a taky si neumí dát nohy nahoru. Ale občas je to potřeba,“ uznala. „Někdy vypadnu s holkama na hory a on si odpočine.“

Na míčové hry talent nemá. Vzít balon do ruky, to pro ni není přirozené. „Manžel se vyřádí se synem u branky. Já jsem na jiné věci,“ shrnula Galiová, která má v plánu uběhnout maraton. „Teď mám problémy se svalem, takže na to jdu opatrně. Spíš mě baví extrémní závody, „spartany“ a podobně.“