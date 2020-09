SUPER show před pyramidami v Gíze. Házenkáři znají soupeře, ale bude vůbec MS?

Už znají soupeře ve skupině, ale jestli se šampionát uskuteční, to neví. Čeští házenkáři jsou i po losu lednového MS v Egyptě (13. - 31.1. 2021) v nejistotě. „Jsem zvědavý, jak to dopadne. Egypťané dělají, co můžou,“ poznamenal křídelník Miroslav Jurka. Národní tým má narazit na Švédsko, domácí výběr a zatím neznámého vítěze kvalifikace Jižní a Střední Ameriky.

Pandemie koronaviru vážně ohrožuje i házenou a její vrcholy sezony s českou účastí. Jak prosincové EURO žen, tak následný světový šampionát mužů v Africe. Rozlosování základních skupin každopádně před pyramidami v Gíze proběhlo, byla to velkolepá, více než dvouhodinová show. Egypt se jako pořadatel přiřadil do „české“ skupiny, která mu přišla nejpřijatelnější. „Evidentně si věří,“ reagoval kouč Jan Filip.

Hrát proti domácím je vždy atraktivní. „Z pohledu sledovanosti jsou rozhodně zajímavý soupeř, samozřejmě velmi těžký. Švédové jsou dlouhodobě velmi dobrý tým, se kterým jsme se střetli na mistrovství světa v Kataru. Tam se nám zápas proti nim vůbec nepovedl, ale teď je o šest let později. A třetí soupeř: Tam vůbec nevíme, na čem jsme. Informací o této kvalifikaci není mnoho, je otázka, zda se vůbec bude hrát a pokud ne, jak se bude situace řešit dál. Je možné, že Egypťané mají více informací než my,“ soudil Filip.

Největší hala je v Káhiře, takže je pravděpodobné, že minimálně proti Egyptu nastoupí Češi tam. „Začneme se samozřejmě připravovat na Egypt a Švédsko,“ uvedl trenér a připomněl, že předtím tým ještě čekají evropské kvalifikační zápasy proti Faerským ostrovům. Vedle toho se bude koncentrovat na úvodní duel mistrovství světa. „Uvidíme, jaké bude pořadí zápasů, primární bude jako vždy připravit se na prvního soupeře a předpokládám, že během podzimu se dozvíme jméno toho čtvrtého.“

Pořadatelé se snaží uspořádat nejlepší turnaj v historii. Nešetří na něm. To ukázali už včera. „Chtějí se předvést,“ potvrdil Filip. „Jsem přesvědčený o tom, že udělají maximum pro to, aby se šampionát uskutečnil, což v dnešní době není nic snadného. Jak jsme viděli například i u pátečního fotbalu. Tohle je pro sport podle mého názoru smrtící,“ doplnil Filip a dodal: „V polovině ledna může být situace jiná, uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet. Pokud se šampionát uskuteční, udělají pořadatelé maximum pro to, aby byl bezpečný.“

Tým Egypta otevře celý šampionát, česká skupina se tedy rozehraje v první den turnaje. Češi se na MS představí po šesti letech, naposledy byli v Kataru v roce 2015. Tehdy obsadili konečné 17. místo. Poprvé v historii má akce 32 účastníků, v tuto chvíli známe jména třiceti z nich. Chybí zástupce Jižní a Střední Ameriky, který by měl být právě soupeřem českého výběru, a Severní Ameriky a Karibiku.

Týmy byly rozlosovány do osmi čtyřčlenných skupin, tři nejlepší týmy postoupí do hlavní fáze, osm nepostupujících se poměří v Prezidentském poháru.

Z hlavní fáze projdou dva nejlepší z každé skupiny do čtvrtfinále. „Doufám, že kdyby se hrálo, tak s diváky. Bez nich by to bylo zvláštní. Přál bych si, aby to bylo plnohodnotné mistrovství,“ řekl Jurka, opora extraligového Zubří.