Házenkářská hvězda Korešová posílí Most. V Německu se s ní těžko loučí

Pětinásobná nejlepší česká házenkářka roku Iveta Korešová po mateřské pauze už nebude nastupovat za Thüringer HC, ale posílí Most. V německém klubu působila jednatřicetiletá dlouholetá reprezentační kapitánka od roku 2013, od nové sezony se v týmu Černých andělů těší i na evropské poháry.

„Moje cíle jsou pořád velké, rozhodně se ještě necítím na to, že bych měla končit kariéru. Naopak, chci hrát házenou na určité úrovni a zahrát si evropské poháry nebo Ligu mistrů. Také proto pro mě byl Most první volba, protože tyto ambice má, a já věřím, že se vrátím v takové formě, aby se nám to společně podařilo,“ uvedla pro web českých mistryň.

Korešová, dříve Luzumová, za Thüringer HC nastupovala od roku 2013 a získala s ním čtyři tituly. Se 1345 góly v 231 soutěžních zápasech je nejlepší střelkyní v historii klubu. S 382 góly v ročníku 2017/18 je také bundesligovou rekordmankou v počtu branek v jedné sezoně. V letech 2018 a 2019 byla vyhlášena nejlepší hráčkou německé ligy. Kariéru kvůli mateřským povinnostem přerušila před rokem.

Domů se Korešová vrací po více než devíti letech. Písecká odchovankyně hrála interligu naposledy v sezoně 2011/12 za svůj mateřský klub. Pak odešla do francouzského Mios Biganos a rok nato zamířila do Thüringer HC. Nyní se rozhodla s rodinou vrátit.

„Upřímně řečeno to to pro mě bylo těžké rozhodování, Německo se pro mne stalo druhým domovem. Přece jen už jsme se ale s manželem vrátili a zabydleli zpátky v Písku, takže po čase stráveném v zahraničí jsem se i kvůli rodině rozhodla pokračovat v další kariéře v Česku,“ vysvětlila.

V Německu se loučili s dlouholetou oporou těžce. „Pro mě je Iveta asi nejlepší hráčkou, která kdy za Thüringer nastupovala. Jsem pyšný, že jsem ji tady mohl vést,“ řekl trenér Herbert Müller, kterého mrzelo, že odchod české hvězdy upozadila mateřská pauza a také pandemie koronaviru. „Zasloužila by si velkou rozlučku,“ přidal.