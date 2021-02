Kopřivnici trénuje potomek legend: Tatra? Není šance se k nim dostat

Co si spojíte s Kopřivnicí? Jasně, Tatra! Proslulá automobilová značka, které zasvětila profesní život také rodina Veřmiřovských. Její člen Lubomír Veřmiřovský (44) je na svého dědu Adolfa a pradědu Josefa, někdejší úspěšné závodníky, hrdý. O to víc jej jako kouče tamního extraligového týmu házenkářů mrzí, že už firma nestojí o větší podporu klubu. „Vůbec není šance dostat se k majitelům,“ posteskl si.

Tatra Kopřivnice. Výkonná auta se světovým renomé, ale také špičková házená. To platilo dlouhá léta. Dnes je však velká automobilka s klubem spojena jen okrajově. Zmizela z názvu, do rozpočtu přispívá jen v řádu desetitisíců ročně. V podstatě symbolicky. I proto účastník nejvyšší soutěže ekonomicky strádá.

Majitelé firmy nejsou místní, k házené nemají vřelý vztah. To je věc, která trenéra Lubomíra Veřmiřovského trápí. „Vždy jsme byli s Tatrou spjatí. Představoval jsem si, že to bude s ISMM náš hlavní sponzor,“ přiznal. Vedení Tatry zkoušel klub oslovit. Neuspěl. „Probojovat“ se s prosbou až k samotným vlastníkům se nedaří. „Vše končí u marketingových specialistů,“ pokrčil rameny kouč, jehož dědeček Adolf (zemřel v roce 2002) i pradědeček Josef (1983) závodili v barvách Tatry. Oba jsou zasloužilými mistry sportu. Legendy automobilky. „Praděda prakticky přejmenoval Nesselsdorf fabrik na Tatru a postavil první muzeum,“ popsal Veřmiřovský.

Když se před třemi lety vracel ze zahraničí, kde působil čtrnáct sezon v německých a španělských týmech, měl jasnou vizi. Získat Tatru zpátky pro házenou, v níž dlouho figurovala jako stěžejní mecenáš. To se povedlo jen částečně. „Každý spojuje Kopřivnici s Tatrou. Vždycky jsme s ní byli spjatí. Firmě se daří, hodilo by se od ní víc peněz. Pevně jsem věřil, že se to otočí,“ prohodil trenér aktuálně osmého celku STRABAG RAIL extraligy.

Trápí ho to. Už kvůli rodinné tradici. „Pro mě je to obrovská škoda, představoval jsem si to jinak,“ ulevil si. „K motosportu mě to celý život hrozně táhne, ale šel jsem cestou házené,“ dodal.

Dnes je z Kopřivnice průměrný klub, kvůli značným ekonomickým limitům nemůže konkurovat ani tuzemské špičce. Natož uvažovat o comebacku do Evropy. Pandemie koronaviru mu sebrala více než polovinu příjmů. „Náš rozpočet je teď malinký,“ podotkl kouč. „Jsme klub, který má z celé ligy nejmenší podporu města a kraje. Jsme rádi a vděční, že se zvýšila. Nicméně ostatní kluby ji mají mnohem vyšší, a to bude v této pandemické době rozhodovat.“

Výpadky jsou obrovské. Není přísun peněz ze vstupného, z provozování bufetu. „Dva ze tří zdrojů nám úplně odešly,“ poznamenal Veřmiřovský. „Klukům jsme peníze nekrátili, ale je to složité. Naštěstí měl klub finanční rezervu a můžeme sezonu dohrát. Po ní se bude muset všechno přehodnotit. Dokážu si představit, že to bude v příští sezoně čistě jen o odchovancích.“

Aktuálně Kopřivnice ukončuje spolupráci s Chilanem Victorem Donosem, účastníkem lednového MS v Egyptě. Levá spojka nenaplnila představy. „Jednáme s ním o odchodu,“ potvrdil. „Čekali jsme, že klukům ukáže, jak funguje profesionální sport. V tomto jsme se trošku zklamali. Mysleli jsme, že tým potáhne, když se nebude dařit a dokáže zápasy vyhrávat. To se mu úplně nepodařilo,“ shrnul trenér.