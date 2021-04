Zvláštní výkon rozhodčích. Házenkáři těsně prohráli na Faerských ostrovech

České mužstvo zůstalo ve čtyřčlenné tabulce skupiny 3 na druhém místě o skóre před Ukrajinou, kterou v neděli přivítá na závěr kvalifikace. Faeřané získali první body, v úvodním vzájemném duelu v březnu prohráli v Brně 20:28.

Svěřenci trenéra Rastislava Trtíka už mají jistotu, že se přinejhorším dostanou mezi nejlepší čtveřici týmů z třetích míst, které si stejně jako první dva celky z každé skupiny zahrají na šampionátu. Závěrečný turnaj hostí v prosinci Maďarsko a Slovensko.

Český tým nastoupil s jednou změnou oproti středečnímu vítěznému utkání na Ukrajině, místo Trkovského se dostal do sestavy Mořkovský. Na rozdíl od drtivé většiny zbytku Evropy mohli v Tórshavnu do haly diváci. V hledišti dokonce nedodržovali odstupy a neměli ani ochranu úst a nosu.

Zápas nečekaně musela řídit dvojice domácích rozhodčích Bardur Brimvik a Jogvan Skeel Nolsoe, která v druhé půli nepokrytě pomáhala Faeřanům. Původně nominovaní sudí z Litvy na poslední chvíli vypadli kvůli koronaviru a náhradníky se do dějiště nepodařilo dostat.

Po vyrovnané úvodní čtvrthodině přebral hostující celek iniciativu a nezdálo se, že by měl dopustit senzaci. Ve 27. minutě Klíma poslal Čechy do vedení 12:8, Faeřané však třemi góly za sebou do poločasu snížili na rozdíl jedné branky.

Hned po přestávce Klíma zvýšil na 15:12 a poté si hosté udržovali mírné vedení. Přestalo se jim ale dařit v obraně a domácí v 48. minutě srovnali. To už měli zápas ve svých rukou rozhodčí, kteří Faeřanům odpustili několik útočných faulů i technických chyb. Naopak k Čechům byli viditelně přísnější a několikrát po sobě je poslali do oslabení.

Po jednom z řady chybných verdiktů neudržel emoce jindy klidný brankář Galia a za protesty dostal dvouminutový trest. Rozhození Češi pak v útoku neproměnili několik jasných šancí a Faeřané odskočili do dvoubrankového vedení. V závěru ještě mohl srovnat Bečvář, ale rozhodčí mu sporně odpískali útočný faul. Hosté po závěrečném hvizdu jen s vypětím sil udrželi emoce.

Utkání skupiny 3 kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2022 házenkářů:

Faerské ostrovy - ČR 27:26 (11:12)

Sestava a branky ČR: Galia, Mizera - Hrstka 5, Bečvář 3, Jurka 2, Kotrč, Číp 1, Petrovský 2, Klíma 9, Užek, Mořkovský, Mubenzem 1, Zeman 2, Piroch 1, Fulnek, Franc.

Nejvíce branek Faerských ostrovů: Olsen a Ellefsen oba 5. Rozhodčí: Brimvik, Skeel Nolsoe (oba Faerské ost.). Sedmimetrové hody: 4/4 - 3/2. Vyloučení: 2:6.