Házená a peníze: PSG je bez limitu. Jak fungují kluby a co berou hvězdy?

Svazový šéf a bývalý reprezentant Ondřej Zdráhala to řekl přesně: Kdo házenou neumí, nezahraje si ji. Venku nevidíte kluky, jak hází lepkavým míčem na branku a dávají pozor, ať nepřešlápnou. Jak si vůbec žijí ti, kteří tvrdý kolektivní sport ovládají špičkově? Bídu s nouzí netřou. Hrstka vyvolených si přijde až na 60 tisíc eur měsíčně (cca 1,5 milionu korun) plus příjmy z reklamy.

Nepochybně znáte Filipa Jíchu, nejlepšího házenkáře světa 2010 a dnes veleúspěšného kouče německého THW Kiel. Asi dáte dohromady pár dalších jmen dlouholetých českých reprezentantů. Jedním z nich je brankář Martin Galia (42), který prošel kluby v pěti zemích a nechal deník Sport nahlédnout za házenkářské kulisy.

I tady jde o velké peníze a ti nejlepší z nejlepších jsou ryzími superstar. V globálním měřítku hlavně Francouz Nikola Karabatic a Dán Mikkel Hansen. V Německu platí za ikonu Uwe Gensheimer.

Házená potřebuje osobnosti a velké příběhy. Chorvat Ivano Balič (42) byl unikátní talent. Geniální střelec, jenž hrál podobně skvěle i basketbal. Jenže bez sebevědomého úsměvu, ležérního pohybu, dlouhých havraních vlasů a vizáže detektiva Nicka Slaughtera ze seriálu Vražedné pobřeží by se nikdy nestal idolem fanoušků a prioritně fanynek. Jen kvůli nastříleným gólům určitě ne. „On je klasický opálený jižanský typ. Slečnám a maminkám se musel líbit. Neříkám, že na vzhledu postavil kariéru, ale prodával i svou image,“ souhlasí Galia. Mimochodem, v těchto dnech můžete Baliče vidět na ME, kde funguje jako asistent u chorvatské reprezentace. „Hlavně na Balkáně je obrovská ikona,“ přidává český gólman.

Démonicky působí také Mikkel Hansen (34), asi největší eso současné éry. Vlasy po ramena, čelenka a vodopád branek. Dány dovedl k olympijskému triumfu, titulu mistra světa i Evropy. Na klubové úrovni je tváří Paris St. Germain, který má stejné katarské majitele jako fotbalový tým s Messim, Neymarem a Mbappém. „To je klub bez limitu. Podobně jako maďarský Veszprém,“ říká Galia. „V Paříži se dávají do házené ve srovnání s fotbalem minimální peníze, ale i tak to znamená obrovské možnosti,“ přibližuje. Oba zámožné celky nicméně dál čekají na vítězství v prestižní LM. „Není to jen o financích. Chce to čas. Minulost se nedá odepsat,“ podotýká brankář.

V Polsku vyrostl obr v Kielcích (hlavním mecenášem je pivovar), na špičce se dlouhodobě drží německé kluby jako Kiel, Flensburg, Rhein Neckar-Löwen. Zvedla se úroveň dánské i norské ligy. Kreditu těchto adres odpovídají i výplaty hráčů.