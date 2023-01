Na MS Češi chybí, ale tvoří se nová osa. Debutant: Hrát pod Sabatem je zážitek

Čeští házenkáři na mistrovství světa? To je skutečnost, která se nestává moc často, a když už se na finálový turnaj reprezentanti kvalifikovali naposledy, před dvěma lety odstoupili vinou covidové kalamity v týmu těsně před zahájením šampionátu v Egyptě. A na tom právě probíhajícím v Polsku a Švédsku znovu chybí potom, co nestačili v baráži na Severní Makedonii. To už bylo se španělským koučem Xavierem Sabatem na lavičce, který momentálně zkouší sázet i na mladou nastupující generaci. Ta by se za pár let mohla dočkat několika vrcholů. Tahounem by mohl být i Pavel Chotěborský.