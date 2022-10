Skvělé dny českého talentu: Klíma pálí za repre, přestup snů je tu dřív

Ve středu nasázel šest gólů v ostravském kvalifikačním zápase proti Estonsku (31:23), hned další den bylo oznámeno, že Matěj Klíma přestupuje z druholigového Lübecku-Schwartau do týmu nejvyšší německé soutěže. V Lipsku, aktuálně 14. týmu tabulky, podepsal smlouvu do roku 2025.

„Hrát bundesligu byl vždycky můj sen. Do Lipska už se těším, je to ambiciózní klub. Rád bych se s ním v příštích letech posunul do první pětky v soutěži, abychom se dostali do pohárové Evropy, což je náš cíl,“ řekl rodák z Ivančic.

Bývalá opora Dukly Praha měla do nejvyšší německé soutěže zamířit až po sezoně. Jelikož se však zranil Chorvat Lovro Jotič, transfer se uspíšil.

„Matěj byl pro nás vysněnou náhradou za Lovra. Jednak proto, že je přesně tím nebezpečným střelcem, který nám na začátku sezony chyběl, a také je s námi na jedné vlně. Do Lipska moc chtěl a od léta by u nás stejně měl smlouvu. Teď ho můžeme zařadit do týmu o osm a půl měsíce dříve a může nám pomoci dosáhnout našich cílů,“ uvedl generální ředitel Lipska Karsten Günther.

Vizitku kanonýra Klíma potvrdil hned v nedělním reprezentačním vystoupení v Izraeli. Nasázel sedm branek a pomohl k vysokému vítězství 29:19.

„Byl to velmi důležitý zápas. Snažili jsme se hrát koncentrovaně, což se nám dařilo. Jsme rádi za dva body, ale stále jsou před námi další duely. Jsme o krok blíž k postupu, ale stále na začátku,“ hodnotil španělský kouč Xavier Sabaté.

Češi po dvou ze šesti kol kvalifikace figurují o skóre na druhém místě za vedoucím Islandem, který přivítají v dalším utkání v březnu.

A nejlepší reprezentační střelec Klíma? Toho čeká už v neděli 23. října velký den. Jeho nový klub Lipsko totiž přivítá druhý tým bundesligové tabulky – dosud neporaženého favorita Fuchse Berlín.