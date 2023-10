Pohlídaná výhra, řekla Malá. Ví, na čem pracovat, děkovala fanouškům

České házenkářky (v červeném) vstoupily vítězně do kvalifikace na mistrovství Evropy 2024 • ČTK / Glück Dalibor

Úspěšný vstup do evropské kvalifikace mají za sebou české házenkářky, ve zlínské sportovní hale Datart si poradily s Finskem 31:21. Po skvělém úvodu si Češky brzy hýčkaly sedmibrankové vedení, následně se však gólostroj zadrhl. „Zbrzdily nás technické chyby, kvůli kterým jsme dostaly Finky zpět do hry, ale jinak jsme si to pohlídaly,“ hodnotila utkání hráčka německého Bietigheimu a střelkyně šesti branek v zápase Veronika Malá.

Dostaly jste se do rychlého vedení 10:3, byl váš záměr takhle soupeře zaskočit?

„Ano, přesně, trenér (Bent Dahl) říkal ať do toho skočíme hned od začátku, že je nesmíme podcenit a musíme hrát svou rychlou hru. Víme, že naše první a druhá vlna je velká zbraň, díky které můžeme dávat snadné branky, to se nám v úvodu podařilo.“

Finky poté začaly hru vyrovnávat a stahovat manko, kde jste viděla příčiny opadnutí tempa?

„Trochu jsme zpomalily a hlavně nás zbrzdily technické chyby, dostaly jsme Finky zpět do zápasu, to se nesmí stávat. Je potřeba na tom zapracovat.“

Bylo z toho poločasové vedení o 3 branky, co zaznělo v šatně?

„Řekli jsme si, ať do druhého poločasu vstoupíme stejně jako do prvního. Bylo potřeba zlepšit obranu, protože jsme je nechávaly moc hrát a nedařilo se nám přerušovat jejich akce.“

Nakonec z toho byla výhra o 10 gólů, jak hodnotíte zahájení kvalifikace?

„Jsme spokojené, ale určitě to mohlo být lepší. Byly tam nějaké chyby, které musíme odstranit. Jinak byl ale zápas z naší strany kontrolovaný a pohlídaný.“

Co říkáte na skvělou atmosféru ve Zlíně?

„Moc děkujeme všem divákům, byla tu úžasná atmosféra, to je vždycky radost hrát před zaplněnou halou.“