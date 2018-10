Neptá se a slouží. Praktická Octavia RS Combi navíc s chutí závodí

Exkluzivita - to je slovo, které u Octavie RS nečekejte. Když s ní vyjedete na silnici, tak zjistíte, že ji má kde kdo. Tamhle je modrá, tamhle jede zelená a tamhle zase stojí sytě šedivá. Jenže tady to není minus ale plus. U Octavie to totiž znamená spolehlivost, dobrý vzhled a kvalitu. Tolik lidí najednou se přece nemůže mýlit, ne?

Modely RS dovedla Škoda takřka k dokonalosti. Octavia už je tradiční moderní kříženec, který zvládá městskou kličkovanou a nákupní šílenství, ale také přejíždění z pruhu do pruhu na dálnici. Tam výtečně drží i díky tomu, že oproti předchozí generaci je nižší a má zvětšený rozchod zadních kol.

Jak už jsme upozornili výše, při prvním usednutí a rozjezdu vlastně vůz nepůsobí až tak sportovně jak nejdříve ukazuje všudympřítomný nápis RS a pohodlné sportovní sedačky. Auto se ale jen potřebuje zahřát, dieselový motor pak trochu ztichne a nadechne se k hodně svižné jízdě. Když je potřeba.

Adaptivní podvozek DCC s několika možnostmi nastavení se hodně vydařil a změny, které řidič jedním zmáčknutím provede, jsou markantní. Báli jsme se hlavně toho, jak Octavia obstojí s osmnáctipalcovými koly na pražských silnicích. A zvládla to v režimu Comfort více než slušně. Vlastně lépe, než většina konkurentů.

Přepnutí na sportovní režim následně combi pořádně napruží a stane se z něj dravec. Na trhu se v tuto chvíli dají najít podobné vozy s výkonem mířícím klidně až ke 300 koňským silám, ale 184 tady stačí. Navíc vůz zabírá i ve vyšších rychlostech, v otáčkách si motor vážně libuje. Nejde sice o asfaltového trhače, ale pokud hledáte kompromis mezi silou a výdrží, tak tady ho najdete.

Na facelift Octavie si mnozí příznivci značky dlouho zvykali... • Foto iSport.cz

Spotřeba je hodně sympatická, i ve čtyřech lidech v autě a s plným zavazadlovým prostorem za zády není třeba vůz na dálnici šetřit a zůstanete na spotřebě okolo šesti litrů na sto kilometrů. Nicméně trochu větší nádrž, než 55 litrů, by vozu slušela. Za volantem pak řidič rychle dostane pocit, že mu nafta ubíhá rychleji, než to ve skutečnosti je.

Uvnitř se vůz nijak výrazně neměnil a možná by mu na určitých místech slušelo méně plastových částí. Obzvláště před spolujezdcem...

Na druhou stranu všechno je přehledně uspořádaně a člověku nepřechází oči ze zbytečného množství různě rozházených tlačítek. Osvětlení ve dveřích je příjemné a dodává punc pohodlí a tepla, navigace zase nabízí například WLAN-hotspot. Prostoru je všude ve voze dostatek, tedy podobně, jako to Škoda roky předvádí u modelu SuperB a také u Kodiaqu.

Specialitou je pak vyhřívání sedaček, značně ceněná libůstka pro blížící se měsíce. Takový rychlý nástup a zahřátí jsme snad u žádného auta nezažili...

Co tedy říci závěrem? Když si navyknete na lehce nezvyklý design masky s oddělenými světlomety a soustředíte se jen na řízení, tak brzy zjistíte, že máte pocit, že s Octavií jezdíte už roky. A nejvetší plus?

Získáváte spojení pohodlí, prostoru a rychlosti.