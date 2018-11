Elegance pro všechna roční období. Evoque Cabrio má skutečně šmrnc

Evoque s otevřenou střechou je na trhu od roku 2016, ale automobilka s myšlenkou na tento typ přišla ještě o čtyři roky dříve. Mnozí si tehdy klepali na čelo, ale designově se auto povedlo a zájem veřejnosti přispěl k tomu, že fešný koncept se nakonec z papíru dostal až na silnice.

Spojení SUV cabrio zní skutečně trochu zvráceně. Že vám nedává smysl? Možná změníte názor když si ho pořádně prohlédnete. Evoque je totiž takovým hybridem, ale je dotažený podstatně lépe, než třeba Chrysler PT Cruiser, který člověka na silnici spíš rozesměje. Nebo mu otočí žaludek...

Přední faceliftovaná maska se sympaticky mračí, devatenáctipalcová kola sice trochu kopou, ale pořád je tu řeč o Range Roveru, takže není třeba se bát nezpevněných povrchů. Spodek auta si vážně neodřete. Co vám ještě padne do oka? Fešné zadní křidýlko a hranaté koncovky výfuku. Každá část na autě do sebe hezky zapadá.

Uvnitř vás pak čeká hodně kůže a hodně zábavy. Střecha se sroluje zhruba za dvacet vteřin a pokud vás zaskočí nenadálá změna počasí, vůz si poradí i během jízdy. Samozřejmě pouze do 50 km/h. My jsme tuto možnost u modelu D180 HSE měli, cabrio nám sloužilo mimo letní dny, naopak jsme ho projížděli v době, kdy Česko trápila vichřice a pětivrstvá látková střecha odvedla dobrou práci.

Bytelná střecha obstála a těžko by šlo poznat, že jste majitelem letního sporťáčku. Dalším plusem, je vysoký posaz a odlišení se od klasických cabrioletů. Co tím chceme říct? I když máte hodně přes 180 centimetrů, nemusíte mít strach, že budete zírat do špičky předního okna. Navíc v centru města nebudete lidem na zastávkách koukat na kolena, jako by se vám to stalo například v Mazdě MX-5.

Každopádně je jedno, jaké je počasí. Sychravo nebo slunce - zvědavé oči se na Evoque stejně dívají. To je prostě convertible efekt.

Z boku vypadá Evoque dobře, pomáhá klesající linie střechy • Foto iSport.cz

Uvnitř je auto trochu high-tech a lehce se na něm podepisuje to, že klasický model se vyrábí už sedm let. Některé prvky, jako například analogové tachometry, působí zastarale. Obzvlášť, když mezi nimi najdete palubní počítač. I jinde najdete detaily, která vás občas nutí k zamyšlení. Zkrátka Evoque není Velar, ten menšímu bráškovi uniká. Ale to v určitých bodech většině konkurence.

Nejvyšší známku zaslouží sedačky, jak ty přední, tak zadní. Některé testy sice vůz prezentují jako čtyřmístný, nám ale přišlo, že pokud nejste jorkšír nebo nákupní taška, můžete se s pobytem za řidičem rozloučit. Minusem pro řidiče a spolujezdce je absence podavače bezpečnostního pásu. Ten je skutečně celkem daleko. O malém zadním okně netřeba vůbec mluvit, nicméně jeho práci supluje kamera. A kufr? 250 litrů se spíš dá nazývat odkladovým prostorem. Ale jak jsme říkali výše, řešením tu jsou zadní sedačky.

Co se týče jízdy, chvilku to bude trvat (ale zase ne tak dlouho) a Evoque vas skutečně začne bavit. Je malý, ale robustní. Není zrovna lehký (1967 kilogramů), ale peláší. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne naftový dvoulitr za deset vteřin, a to stačí. Hlavně mimo sezonu a do kopců se pak vozu hodí pohon na všechna čtyři kola. Dynamika je solidní.

Kvůli váze pak samozřejmě počítejte i s navýšenou spotřebou. Plynulá jízda ji dokáže zatlačit klidně na sedm litrů, velkoměstské poposouvání zase vytáhnout klidně ke dvanácti. Kompromis by byl nejlepší cestou. Co nás také potěšilo bylo to, že auto není hlučné, každopádně hezčí zvuk by neuškodil. Šestiválec, prosím!

Co tedy závěrem? S Evoquem si kupujete hlavně jedinečnost. A když už na ní máte, pak se auto vyplatí.