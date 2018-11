Buďte jako filmová hvězda. Fešácký Mustang Bullitt vám tu možnost dá

Film Bullitův případ s legendárním Stevem McQueenem v hlavní roli je mezi automobilovými fanoušky pojem. Přestože měl premiéru už před 50 lety, dodnes jsou slavné scény, v nichž se bezmála 11 minut v ulicích San Franciska nahánějí Ford Mustang a Dodge Charger.

Mustang v netradiční tmavě zelené metalíze si díky tomu vydobyl mezinárodní slávu, kterou automobilka pravidelně oživuje. Naposledy letos uvedenou edicí Mustang Bullitt, připomínající půlstoletí od premiéry filmu. Ford Mustang Bullitt se kvůli tomu vzhledem přímo inspiroval u originálu. Tmavě zelený lak, jednoduchá maska chladiče bez dodatečného zdobení nebo 19palcová pětipaprsková kola v černém zbarvení jsou jasnými odkazy na původní auto filmového komisaře Franka Bullitta.

V takové kombinaci to navíc Mustangu vážně sekne!

Uvnitř to pokračuje nápisy Bullitt užitými na palubní desce před spolujezdcem, prazích nebo středu volantu. Nejvíc se nám ale líbí detail v podobě bílé kulaťoučké hlavice řadicí páky, která dokazuje, že v jednoduchosti je krása. Navíc skvěle padne do ruky. A to se bude hodit, protože jde o vůz pro milovníky filmu i řízení. Je nabízen také se čtyřválcem, v případě Bullitta ale dostanete jen to nejlepší z Ameriky - pod dlouhatánskou kapotou trůní pětilitrový vidlicový osmiválec, posílený na 338 kW.

VIDEO: Takhle vypadala slavná filmová honička

Pětilitr sice umí Mustang víc než důstojně rozpohybovat, přesto ale máte pocit, že obří motor je tu hlavně pro tvorbu co největšího hluku. A ten stojí opravdu za to. Kdybyste ale nechtěli rušit sousedy při ranní vyjížďce, nabízí Ford tichý mód výfuku, který zvuk motoru perfektně utlumí.

Osmiválec spolupracuje s perfektní převodovkou. Ta je ručně řazená se šesti stupni, automat pro verzi Bullitt ani není nabízen. Jen to zpřevodování je s ohledem na emisní normy poněkud dlouhé, a tak se v některých případech Mustang zdá pomalejší, než ve skutečnosti je.

Mustang Bullitt tak silným motorem i jízdními vlastnostmi dělá čest filmovému předobrazu, rychlou jízdu za zločinci by hravě zvládl. Mustang už totiž není tak těžkopádný, určený jen pro jízdu po rovinách jako kdysi, proto filmaři museli vůz před natáčením v několika ohledech upravit. V nejnovější generaci už umí obstojně zatáčet, i díky nezávislému zavěšení zadních kol. Za příplatek tu jsou dokonce adaptivní tlumiče MagneRide, které se umí lépe přizpůsobit nástrahám rozbitých silnic.

Celkově je Mustang v edici Bullitt nadmíru povedeným autem, které ještě víc zaujme při pohledu do ceníku. Stojí 1 419 990 Kč, což je vzhledem k silnému motoru a schopnostem výhodná koupě. A tak Mustang Bullitt dokáže zaujmout nejen milovníky detektivního filmu se slavnou automobilovou honičkou. Jestli vás ale nabídka zaujala, spěchejte, výroba edice je omezena a na český trh má zamířit jen nějakých deset kusů.