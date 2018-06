Dakar 2019 v ohrožení. Peru zvažuje, zda má dostatek financí

"Příslušná ministerstva se snaží najít řešení, jak se dostat ze slepé uličky. Do rozpočtu jsme totiž museli zařadit řadu mimořádných událostí," uvedl Villanueva pro web gestion.pe s dodatkem, že si ale uvědomuje, jaký význam rallye pro reprezentaci země má. "Chceme udělat všechno pro to, aby se Dakar uskutečnil," řekl. Jasno by mělo být v řádu hodin.

Peru podle webu platí pořadatelské organizaci ASO poplatek šest milionů dolarů, dalších 25 milionů ale musí investovat do infrastruktury, bezpečnosti nebo logistiky.

Z ekonomických důvodů již odstoupili z plánu spolupracovat s Dakarem pro rok 2019 představitelé Chile. Organizátoři poté v polovině května oznámili, že se tentokrát pojede od 6. do 17. ledna výhradně na území Peru.

"To, že se pojede jen v jedné zemi, je pro mnohé možná překvapivé. Má to ale mnoho předností. Peru je jednou z nejvýjimečnějších zemí, která může soutěž hostit. Je zde nádherná poušť, výborná kuchyně, což je také důležité, a v neposlední řadě je zde i ideální podnebí," uvedl ředitel závodní sekce Xavier Gavory na konci května v Praze, kde koncept 41. ročníku rallye představil jezdcům i novinářům.