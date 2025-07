Vítěz z Paříže Svorada: Zpestření 21. etapy vítám, byla to nuda. Co radí Bittnerovi?

Sám jste několikrát sprintoval na Champs-Élysées, jednou tam i vyhrál. Co říkáte na letošní zpestření závěrečné etapy Tour de France trojím přejezdem přes Montmartre?

„Myslím, že to bude určitě divácky zajímavé, takže proč ne? Díval jsem se na tenhle úsek na olympiádě, bylo to velmi atraktivní. Určitě to bude chtít od týmů jinou taktiku. Bude to náročnější, možná to nebude úplně o finálním sprintu, těžko říct. Ale určitě mi to přijde jako zajímavá varianta. Protože Champs-Élysées nahoru, dolů, kostky… Jako ano, etapa určitě má něco do sebe, ale přeci jen je to trochu nuda.“

Pro sprintery však toto oživení dobrou zprávou není, ne?

„Nemám zkušenost s tímto okruhem, takže nemám úplně představu, jak to může být těžké, jestli se to dá přejet. Ale tak to je, člověk si nevybírá. Závody dělá organizátor, nějak to vymyslí, a závodník se musí přizpůsobit.“

Montmartre je stoupání dlouhé zhruba kilometr s průměrným sklonem 5,9 %. Je to něco, s čím by si měli sprinteři bez větších potíží poradit?

„Jak kdo. Určitě někdo bude v lepší kondici na konci Tour, někdo v horší. V zásadě kilometrový kopec s tímhle sklonem není něco extra těžkého. Samozřejmě je potřeba být vepředu, snažit se neztrácet pozice. Takže není to ani nemožné.“

Aby došlo na závěrečný sprint, bude to záviset už jen na schopnostech sprinterů, nebo budou důležité i jejich týmy, kolik jim zbylo ještě sil?

„Mluvíme o poslední etapě třítýdenního závodu, kde budou mít v nohách Alpy, Pyreneje a budou všichni na konci sil. Tohle jsou už etapy, kde nemusí rozhodovat papírové předpoklady, kdo je rychlejší, ale komu zůstalo více sil. Kdo udělá méně chyb, kdo bude na správné pozici. Samozřejmě pokud tam bude mít sprinter tým, který mu dokáže udělat pozici, vždycky je to něco navíc, co vás nakopne, morálně podpoří. Takže je to velký benefit.“

Čekáte tedy sám, jak závěr poslední etapy dopadne? Nedokážete odhadovat?

„Určitě, těžko lze predikovat něco, co tady nikdy nebylo, nikdy se to nejelo. Záleží, jak se bude celá etapa vyvíjet. Asi bych předpokládal, že to bude sprint, ale menší skupinky, kde nebudou možná úplně všichni sprinteři, ale někdo z nich tam může vydržet.“

Sprinteři si letos posteskli, že měli málo příležitostí. Jak to vnímáte vy?

„Těžko soudit, protože v úvodu Tour byly etapy poměrně dost těžké, ale to není nic úplně nezvyklého. Na druhou stranu někteří sprinteři sami taktickou chybou zaváhali v první etapě, kde se to rozdělilo na větru, a tohle jsou chvíle, které si nemůže nechat elitní spurtér na Tour de France ujít. Musí s tím počítat, měl by být vepředu. A pokud ztrácí takovéhle příležitosti, tak pak jich zůstane samozřejmě málo. Stává se i to, že v některých etapách dojde k pádům, které některé sprintery vyřadí. I tohle jsou příležitosti, které vám najednou vypadávají, a zůstanou dvě tři a najednou je toho opravdu málo. Ale možná že byla letošní Tour o něco těžší, a že v některých dojezdech, pokud je člověk chtěl absolvovat, potřeboval štěstí, aby nebyl v pádu a taky musel mít kondici a přejet i některá menší stoupání.“

Jediným českým závodníkem na této Tour byl Pavel Bittner. Jak se vám líbily jeho výkony?

„Pavel se ukázal v dobrém světle. Určitě měl velmi solidní kondici. Myslím, že jeho tým je na velmi pozitivní vlně, co se týká jak celkového pořadí Onleyho, tak i Pavlova spurtu. Tým pracoval velmi dobře, dokázal tvořit pozice, Pavel se toho nebál. Ale bylo vidět, že mu ještě trochu schází. Že soupeři jsou silnější, zkušenější. Byť v některých etapách Pavel začal spurtovat i z ideální pozice, tak ho zkrátka porazili. Ale tak to je a myslím, že je to součást cesty závodníka, jak se dostat do lepší kondice a jak to v příštích letech otočit ve vítězství.“

Jak známe Pavla Bittnera, určitě na sobě bude tvrdě dřít.

„Jsem o tom přesvědčený.“

Kam myslíte, že ho jeho tým Picnic-PostNL směřuje? Sám se brání tomu, že by byl vyloženě sprinter, spíš chce být rychlým klasikářem. Ale i v týmu ho v přípravě na letošní sezonu zařadili do sprinterské skupiny.

„Asi i tým v tuto chvíli vidí největší šance, jak dosáhnout úspěchu a vítězství hlavně ve spritech a tlačí to tím směrem. Ale nemyslím si, že tyhle pozice se nijak vylučují. Když se teď bude věnovat více spurtům, tak v příštích letech může jezdit kvalitně i klasiky. Vezměte si jen absolvovat Tour de France je o tom jezdit v těch největších zátěžích jak sprinty, což ho posune dál rychlostně a silově. A stejně tak musel absolvovat i spoustu kopců, které ho posunou ve vytrvalosti. A všechny tyhle závody, které absolvuje, jen zvyšují jeho kondici i pro případné klasiky. Za mě je to úplně v pořádku.“