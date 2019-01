Macháček kriticky shrnul, co mu vadí na Rallye Dakar: Pomalu to umírá | iSport.cz

Už když se vrátil z loňského ročníku Rallye Dakar, přivezl si z Argentiny hřebík a uvedl, že na něj pověsí svou závodní činnost. „Na čtyřkolce to byl můj poslední start,“ měl jasno. A byť ještě někde vzadu koketoval s tím, že by se Jižní Amerikou projel s bugynou, jakmile spatřil trasu letošní soutěže, situovanou jen do Peru, rozhodl se stejně jako celý tým Barth v soutěži nestartovat.

Jak to rozhodnutí probíhalo?

„Prvním důvodem bylo, že jsem se vrátil z Dakaru 2018 a pověsil to na hřebík. A když už udělám před všemi takové rozhodnutí, věděl jsem, že na čtyřkolce určitě startovat nebudu. Ani vloni to sice nebylo podle mých představ, chtěl jsem ale kariéru na čtyřkolce končit dojetým Dakarem a po nedokončené soutěži v roce 2017 ukázat některým lidem, že na to stále mám. Tím jsem se se soutěží rozloučil, protože tam je tolik věcí, se kterými nesouhlasím… Organizace má velké problémy, nějakým způsobem žije jen ze starého Dakaru a pomalu to umírá.“

Vy jste obecně dlouhodobý kritik organizátorů Dakaru. Co vám tedy vadí letos?

„Je to vidět už z letošní startovní listiny. Poprvé v historii se Dakar jede jen v jedné zemi, poprvé v historii je poloviční, jen pět tisíc najetých kilometrů… to bude Baja Peru (extrémní jednorázový závod v poušti), ne Rallye Dakar. A to hlavně kvůli tomu, aby se jim podařilo zase dostat do médií záběry z písku, kolem kterých budou lidé u televizí šílet. Bude to tedy Dakar, kde může člověk vyniknout, protože bude krátký. V písku technika netrpí jako na kamenech nebo bahně. Navíc je už hodně vyvinutá, jak pneumatiky, tak i vyprošťovací systémy. Pokud tam člověk neudělá chybu, nemělo by se nic zničit. Pro mě ale byl Dakar vždy Paříž – Kapské Město, to bylo o zdolání obrovských vzdáleností a různých, rozmanitých terénů… od zarostlých úseků přes solná jezera po dunová pole.“

Zatímco nyní se láká jen na písky a pojede se pouze necelé dva týdny, že?

„Ano, jen si to vezměte: jedenáct dní, jeden je odpočinkový, první a poslední je krátký… to máte ve finále jen osm ostrých dní. Kde je těch 21 nebo 18 jako dřív? A proč bych měl letos platit víc než normálně, jen abych se projel pět tisíc kilometrů? To mám kvůli tomu přetahovat techniku do Ameriky?